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Рубрика: Власть

Сергею Шойгу показали российские военные мундиры разных эпох

Текст: Юрий Гаврилов
Несмотря на занятость, министр обороны РФ Сергей Шойгу выкроил в среду время, чтобы побывать в музее военной формы Российского военно-исторического общества. Его открыли в столице в декабря 2019 года для сохранения и популяризации лучших традиций нашей армии.

Вместе с Шойгу с экспонатами музея, рассказывающими о пятивековой истории российских армейских мундиров и амуниции, знакомились помощник президента страны Владимир Мединский и председатель ропечительского совета Российского военно-исторического общества, постоянный член Совбеза РФ Сергей Иванов.

Фото: Министерство обороны Беларуси
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Экспозиция разместилась в 22-х залах старинной московской усадьбы Васильчиковых. Там представлены предметы обмундирования и снаряжения Российской Императорской армии, Советской армии и Вооруженных сил РФ. А также многочисленные архивные материалы, реконструкции военной формы, выполненные на основе подлинных образцов. Основу музея составляют более 280 раритетных экспонатов, переданных Российскому военно-историческому обществу из подмосковного филиала Центрального музея ВС РФ.

Гости, в частности, познакомились с новым выставочным проектом "Сохранить для потомков". Там собраны подлинные образцы военной формы нашего Военно-морского флота с 1918 по 1992 годы.

А еще Шойгу и его коллег заинтересовали макеты скульптур кубинского лидера Фиделя Кастро - большого почитателя одежды в стиле "милитари". Его скульптуры в военной форме в разные годы создали в нескольких художественных студиях, в том числе в Студии военных художников им. Грекова.

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