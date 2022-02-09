Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства на севере Москвы

Так, в Левобережном районе приведут в порядок Набережную канала им. Москвы с прилегающими территориями. Основная цель - сделать привлекательной для отдыха пространство у воды. Поэтому здесь на пустующих территориях обустроят спортивные зоны, игровые площадки, обновят набережные. Всего работы затронут площадь в 13,7 на.

В Молжаниновском районе благоустроят Синявинский сквер. На месте неприглядного пустыря с пожарными прудами появятся современные спортивные площадки, пикниковые точки, зоны отдыха с шезлонгами, площадка для выгула собак с современными элементами для дрессировки. В сквере высадят деревья и кустарники, проложат дорожки с фонарями.

В районе Коптево благоустроят спортгородок "Бригантина" на Коптевском бульваре. Ранее популярное место обветшало. Здесь приведут в порядок спортивные площадки, обустроят скалодром и площадку для занятий йогой, воркаут-зону поставят уличные тренажеры, в том числе для маломобильных горожан.

В Тимирязевском районе приведут в порядок сквер вдоль ул. Академика Лисицына до ул. Тимирязевской с прилегающими территориями. Здесь будет комфортная пешеходная зона для прогулок и отдыха. Обновят освещение с энергосберегающими фонарями, сделают каток с искусственным льдом, памп-трек и другие спортивные площадки, площадку для выгула собак, отремонтируют и создадут новые детские площадки. Общая площадь работ затронет около 12 га.

Также в планах благоустройства 20 школьных дворов в разных районах. На них поставят новые детские, игровые площадки и спортивные комплексы со стадионами, заменят МАФы, обустроят уютные зоны отдыха школьников. Стали таких территорий - дворы школы 152, 1288, 1570 и другие.