Столичная Госавтоиснпекция за три дня выявила почти 4 тысячи неисправных такси

Столичная Госавтоинспекция выявила более 3,8 тысячи случаев управления такси с неисправностями. И это только за три дня (с 4 по 6 февраля), когда проходил рейд "Такси", сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за это время проверено более 27 тысяч машин. Выявлено более 3 тысяч фактов управления автомобилями с нечитаемыми или нестандартными государственными регистрационными знаками. В 800 случаях водители управляли "такси" без документов, предусмотренных правилами дорожного движения. 287 автомобилей не прошли техосмотр.

Более 700 водителей были привлечены к ответственности за неуплату в установленный срок штрафов за ранее совершенное нарушение. Составлено 508 административных материалов за проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, 270 протоколов за нарушения правил остановки и стоянки и 29 за выезд на встречную полосу. 35 водителей такси попались с признаками опьянения.