Уровень безработицы в Москве упал почти втрое

Уровень безработицы в Москве снизился до минимума с начала пандемии - до 0,46%, что почти втрое меньше, чем в начале прошлого года. Тогда этот показатель был 1,32%, а пик пришелся на октябрь 2020-го, когда безработица превысила 3%.

В абсолютных цифрах сейчас в городе менее 34 тысяч официально зарегистрированных безработных, а число вакансий в разы выше. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов: "Экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому на фоне новой, "зимней" волны пандемии мы не ожидаем изменений в тенденции к снижению безработицы".

Уровень безработицы, напомню, высчитывается как доля ищущих работу от общего числа экономически активных горожан. Их в Москве чуть больше семи миллионов человек. Пандемия нанесла по мировому рынку труда один из самых сильных ударов, однако столичная экономика довольно быстро начала не только восстанавливаться, но и демонстрировать подъем даже более высокими темпами, чем до прихода коронавируса.

К примеру, если общепит вначале терпел убытки и заведения закрывались, вынужденно отправляя сотрудников на биржу труда, то сейчас за тех же поваров идет настоящая битва - рестораны готовы даже доучивать людей на месте, если их квалификация недотягивает до нужного уровня. Остро нужны работники и в сферах транспорта, информационных технологий, ЖКХ и строительства.

"В общей сложности число предложений в базе службы занятости составляет более 400 тысяч вакансий, что в 2,6 раза больше, чем было до пандемии", - рассказывала недавно "РГ" первый замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Александр Мелешенко

Эксперты говорят, что на столичном рынке труда сейчас сложилась благоприятная ситуация для соискателей, поскольку сейчас минимальная конкуренция за рабочие места. "Шансы быстро устроиться на работу в Москве существенно выше, чем когда бы то ни было, - подтверждает руководитель службы исследований сайта по поиску работы hh.ru Мария Игнатова. - По нашим данным, на одну вакансию приходится всего пять резюме соискателей, хотя до пандемии, в 2019, году их было восемь, а в разгар первой волны коронавируса - до 17".

В то же время вакансий, открытых московскими работодателями, сейчас на 80% больше, чем зимой 2020-го, в канун пандемии. "Огромную роль на столичный рынок труда оказала удаленная работа: стабильно почти каждая четвертая вакансия в России с постоянной удаленкой приходится на московские компании, - объясняет "РГ" Игнатова. - Более того, московские работодатели стали еще активнее привлекать людей из регионов: они приглашают на работу оттуда почти половину кандидатов".

Больше всего вакансий в Москве сейчас открыто в продажах, IT, транспорте и логистике, строительстве и недвижимости, а также для студентов и специалистов без опыта. Требуются практически все - от программистов и менеджеров по продажам до водителей и курьеров.