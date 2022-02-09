В центре телемедицины увеличено количество сотрудников для работы с беременными

Получить консультацию врача по телефону или из телемедицинского центра во время пандемии - не проблема для любого москвича. Но особое внимание здравоохранение города уделяет беременным женщинам. Для них в центре телемедицины создано специальное подразделение, которое практически круглосуточно находится на связи с будущими мамами, заболевшими коронавирусом. С приходом в город "омикрона" к специалистам присоединились дополнительные врачи из центра планирования семьи и репродукции и НИИ имени Н.В. Склифосовского.

"Для беременной женщины с COVID-19 очень важно вовремя получить консультацию врача, пройти диагностическое обследование, а при необходимости и получить направление на экстренную госпитализацию, - рассказала журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Ведь речь идет не только о ее здоровье, но и здоровье будущего малыша. Поэтому мы делаем все для того, чтобы такая помощь была своевременной и доступной".

Как напомнил "РГ" главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев, с целью безопасности беременные женщины с самого начала распространения коронавирусной инфекции в России, как и в других странах, были внесены в группу риска. Но, как показала жизнь, многие москвички испытывают страх за себя и будущего ребенка, когда заходит речь о том, что неплохо бы пройти лечение в стационаре. "Но нам, врачам, со своей стороны очень важно не допустить у беременных тяжелого течения заболевания, - рассказал Антон Оленев. Поэтому было принято решение об открытии для них двух центров кратковременного пребывания. С отдельным входом, оснащенные самым современным оборудованием, летом они открылись в больницах N 15 и 52. В один из них телемедицинский центр и приглашает будущую маму, как только с помощью информационной системы его врачам становится известно, что результат сданного ею ПЦР-теста оказался положительным".

Обследование в этих центрах уже прошли более полутора тысяч москвичек. Доставляют их туда и обратно домой на специальном транспорте. Обследуют в течение дня не только на ковид, проводят всю стандартную плановую диагностику состояния и мамы, и будущего малыша. "Коронавирус - не повод, чтобы ее пропустить", - подчеркивает Антон Оленев.

Тем, кто нуждается, могут сделать капельницу, другие лечебные процедуры по назначению врача. Если все хорошо, к вечеру пациентка возвращается домой, но остается на контроле у врачей телемедицинского центра. Большинство беременных переносят ковид легко, доктора в этом случае звонят им раз в два-три дня. Если кому-то вирус грозит осложнениями, могут экстренно госпитализировать. Но только при согласии пациентки.

Для будущих мам с ковидом работают два центра кратковременного пребывания

"Некоторые беременные категорически против госпитализации, даже если она им нужна, - объяснил Антон Оленев. - К таким специальная выездная бригада врачей выезжает на дом сама и проводит необходимую диагностику. Важно даже просто поговорить с женщиной, чтобы успокоить ее и заверить, что в любом случае она может рассчитывать на квалифицированную медицинскую помощь". Врач телемедцентра в таких случаях звонит пациентке каждый день. И так - до выздоровления. Те, кто переносит ковид без пневмонии, - на контроле у центра в течение 14 дней, если же была диагностирована пневмония, то 21 день.