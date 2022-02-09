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09.02.2022 15:13
Рубрика: Происшествия

В Ярославле на 91-летнюю женщину упала снежная глыба

Текст: Элина Труханова

Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с причинением вреда здоровью пенсионерки после падения снега с крыши жилого дома.

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Инцидент произошел у дома 11, корпус 2, на улице Клубной в Ярославле. По информации облпрокуратуры, предварительно установлено, что снег рухнул с самодельного козырька балкона.

Пострадавшей оказывается помощь в ярославской больнице скорой помощи имени Соловьева.

Свою доследственную проверку по факту падения снега на пожилую женщину организовали следственные органы регионального СК РФ.

Официальный представитель Ярославской областной прокуратуры Яна Смирнова также сообщила, что ранее в связи с многочисленными обращениями и публикациями в СМИ о наледи на крышах домов надзорное ведомство организовало проверки исполнения управдомами требований законодательства по содержанию в зимний период зданий и сооружений, а также придомовых территорий многоквартирных домов.

- В первые дни проверки ею были охвачены больше ста объектов жилищного фонда, свыше пятидесяти товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, восемь управляющих компаний города, - рассказала Яна Смирнова, подчеркнув, что при этом выявлены многочисленные факты несвоевременной очистки от снега, наледи и сосулек крыш домов, отсутствия оградительных лент на местах возможного падения сосулек, а также соответствующих объявлений.

В отношении юрлиц и их руководителей возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

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