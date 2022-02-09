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09.02.2022 12:21
Рубрика: Экономика

В Калуге владелец разбитого льдом авто получил 1,3 млн рублей от страховой

Текст: Елена Шулепова

В Калуге страховая заплатила рекордную сумму в 1,3 миллиона рублей за Volkswagen Touareg, поврежденный упавшей льдиной. Об этом сообщила пресс-служба страховой компании "Солгасие".

Фото: iStock
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В Калуге Volkswagen Touareg был застрахован по КАСКО. После того как машину искорежила упавшая сверху глыба льда, страховой компании пришлось выплатить владельцу 1,3 миллиона рублей. Это самое большое возмещение по страховому случаю.

В топ-3 вошли также выплаты за ВMW X6 в Москве и за Volkswagen Polo в Обнинске Калужской области. В столице кусок льда упал на ВMW X6 на Люсиновской улице, владелец получил по КАСКО 957,2 тысячи рублей. Выплата в Обнинске составила 721,8 тысячи рублей.

Крупнейший убыток страховой компании в Санкт-Петербурге составил 595,3 тысячи рублей за поврежденный снегом Volkswagen Polo. В Тюменской области за Honda CR-V - 474,5 тысячи рублей, в Сургуте - 390,3 тысячи за искореженный Renault Arkana. Во Владимирской области повреждения снегом Lexus LX 570 в городе Покров оценили в 255,3 тысячи.

В среднем выплаты по КАСКО за "снежные" повреждения, по оценке экспертов страховой компании "Согласие", составляют 126 тысяч рублей.

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