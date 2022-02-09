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09.02.2022 01:30
Рубрика: Общество

В Москве открылась уникальная выставка "Наука в лицах"

Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Столичный выпуск № 28(8676)
Ее открытие в ГУМе приурочено ко Дню российской науки. В экспозиции представлены фотопортреты 20 молодых ученых: лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, победителей президентской программы Российского научного фонда, участников встречи президента с молодыми учеными, которая прошла 8 декабря 2021 года в Сочи. Автор очень выразительных фотографий - художник Дмитрий Исхаков.
Лица молодой науки России будут неожиданным открытием для многих москвичей и гостей столицы. Фото: Александр Корольков Лица молодой науки России будут неожиданным открытием для многих москвичей и гостей столицы. Фото: Александр Корольков
Лица молодой науки России будут неожиданным открытием для многих москвичей и гостей столицы. Фото: Александр Корольков

Открывая выставку, заместитель начальника Управления президента РФ по научно-образовательной политике Денис Секиринский привел несколько цифр: доля молодежи среди исследователей сегодня составляет около 45%, в то время как в начале нулевых их доля была всего около 25%. И эта тенденция набирает обороты: сегодня почти 80% родителей хотели бы, чтобы их дети связали свою жизнь с наукой.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
День науки: о достижениях российских ученых

Несомненно, что молодежной науке в стране уделяется особое внимание. Достаточно сказать, что за последние годы профинансировано и открыто около 500 молодежных лабораторий на базе научных институтов и вузов. При этом 2/3 сотрудников в каждой из них составляют исследователи в возрасте до 39 лет. До 2024 года предстоит создать еще 400 молодежных лабораторий.

Каждый год лучшие из лучших удостаиваются одной из самых престижных наград в сфере науки - премии президента страны для молодых ученых. Кстати, с 2019 года она увеличена сразу в два раза и составляет пять миллионов рублей. Сегодня эта премия является гарантией, что удостоенная работа мирового уровня. Что подтверждается числом публикаций каждого лауреата в самых престижных международных базах данных.

Важно отметить, что практически все удостоенные этой премии с 2009 года молодые лауреаты успевают поработать в ведущих зарубежных научных центрах и университетах, многие получали приглашение остаться, но предпочли вернуться в Россию. На вопрос, почему, ведь там прекрасные условия, самое современное оборудование, ответ почти традиционный: сейчас и в России появилось не менее современное оборудование. Кроме того, там надо работать на научного руководителя, реализовывать его идеи, а здесь получаешь возможность заниматься своими. А ведь именно это цель каждого, кто выбирает трудную научную стезю.

И последнее. Почему выставка проходит в ГУМе? По мнению организаторов, это прекрасное место, чтобы привлечь к молодым умным лицам внимание самой широкой аудитории. Ведь ГУМ сегодня не столько магазин, сколько историческое место, куда приходят тысячи москвичей и гостей столицы. Кто знает, может, лица молодых, талантливых, успешных ученых чем-то поразят, привлекут кого-то из школьников, которые посетят выставку. И определят их судьбу.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Научный подход с Юрием Медведевым

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