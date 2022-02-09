В Новой Москве рекордно подорожали новостройки

В прошлом году цены на новостройки Новой Москвы выросли на 27%, подсчитали аналитики "Метриум". Впервые средняя стоимость квадратного метра там превысила 200 тысяч рублей. Ощутимее всего прибавили трехкомнатные квартиры.

В четвертом квартале 2021 года средняя стоимость "квадрата" в новостройках Новой Москвы достигла 209 тысяч рублей. В аналогичный период 2020 года ценник был на уровне 165 тысяч рублей.

Не исключено, что цены на жилье в Новой Москве в этом году продолжат расти.

"Рост цен и ипотечных ставок неизбежно будет подталкивать потенциальных покупателей к более доступному по цене выбору, который можно найти в ТиНАО, - отмечает управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. - В связи с этим рост цен здесь может ускориться в наступившем году, а инвестиционная привлекательность проектов повысится".