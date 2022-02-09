В Подмосковье мошенник выманил у пенсионерки 380 тысяч рублей

В Можайске ранее судимый 50-летний местный житель убедил пенсионерку отдать ему крупную сумму денег.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что на телефон 88-летней местной жительницы позвонила якобы ее внучка и плачущим голосом сообщила, что она стала виновницей ДТП, в котором пострадала женщина. Затем в разговор вступил мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и предложил не возбуждать уголовное дело за 800 тысяч рублей.

Пенсионерка ответила, что у нее есть всего 379 тысяч рублей. Тогда аферист попросил передать ему хотя бы эту сумму через его коллегу, который подъедет к ней домой. Женщина назвала свой адрес, и через несколько минут к ней подъехал неизвестный мужчина, которому она передала деньги.

В тот же день полицейские задержали местного жителя, который забирал наличные у пенсионерки. По оперативной информации, он может быть причастен еще к двум таким же преступлениям. Задержанный взят под стражу.