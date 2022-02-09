В Воронеже учительница уволилась после монолога о влиянии разводов

Педагог школы № 103 написала заявление об увольнении по собственному желанию после того, как аудиозапись ее урока растиражировали в соцсетях. Рассуждения учителя о том, как пагубно влияет развод родителей на воспитание девочек, вызвали массу негативных комментариев. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства об образовании.

Звуковой файл, якобы записанный на уроке в четвертом классе, выложил воронежец в сети "ВКонтакте" во вторник вечером. Женщина делится своим мнением о том, как растут дети в неполных семьях. Рассуждает о том, что в норме мама учит дочь чистить картошку и мыть тарелки, а папа - дарит подарки и "привлекает мужское внимание". Когда же родители разводятся, мать "не знает, на какую ногу встать": "все на ней висит" (и работа, и дом), она "уже не знает, к какому мужику пристать". В итоге у дочери "истерика в голове", она копирует материнское поведение, чувствует себя брошенной и озлобляется.

В комментарии владелец файла сообщил о том, что многие дети вышли с этого урока заплаканными. Информацией заинтересовались местные СМИ.

В пресс-службе мэрии Воронежа отметили, что в школе начата служебная проверка, поскольку по вырванной из контекста аудиозаписи нельзя в полной мере дать оценку действиям педагога, а значит и определить дальнейшие меры. По запросу родителей и с их письменного индивидуального согласия с детьми может побеседовать школьный психолог. Педагог работала в СОШ № 103 с сентября 2018 года, письменных жалоб на ее поведение не было, взыскания не оформлялись. Сейчас женщина приняла решение уволиться.

Прокуратура Воронежской области организовала проверку в части исполнения в данной школе законодательства об образовании.