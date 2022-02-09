В Воронеже возбуждено дело о хищении денег из банкомата в ТЦ

Кражу крупной суммы из банкомата в торговом центре "Северный" расследуют в столице Черноземья.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе управления МВД по Воронежской области, сообщение о происшествии поступило в отделение полиции № 4 вечером 7 февраля. Деньги были похищены из банкомата, расположенного в здании ТЦ по улице Жукова.

"Сумма ущерба уточняется, так как необходимо получить официальные справки о том, сколько денег находилось в аппарате. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (кража). Ведутся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - пояснили в ведомстве.