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09.02.2022 15:00
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Большинство россиян не хотят участвовать в тренигах личностного роста

Текст: Владимир Емельяненко

Более 80% россиян не намерены посещать "марафоны желаний" или тренинги по изменению своей жизни. Таковы итоги социологического исследования ВЦИОМ, опубликованного на сайте.

Фото: iStock
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"Марафоны желаний" особенно вызывают отторжение у жителей Москвы (86%), Санкт-Петербурга (88%) и жителей городов-миллионников (в среднем более 77%) в возрасте 45-59 лет. О желании посещать такие "марафоны желаний" заявили 17% молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет, а среди тех, кому от 22 до 25 лет, 31% сказали, что рассматривают возможность пойти на такие трениги.

Правда, значительное большинство - около 81% опрошенных - признали, что никогда не проходили тренинги личностного роста и не собираются их посещать. Примерно 14% знают, что такие курсы посещали их знакомые, близкие и друзья. Около 5% признали, что что лично ходили на тренинги. Среди тех, кто ходил на тренинги, это в основном люди 35-44 лет или 7% от числа участников опроса.

При этом из тех, кто ходил на "марафоны желаний", 54% получили тот результат, на который они рассчитывали. Не ощутили никакого эффекта от тренингов 38% из тех, кто на них ходил.

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