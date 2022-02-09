Что известно о самой масштабной битве Гражданской войны на Дальнем Востоке

Ровно 100 лет назад в 44 километрах к западу от Хабаровска у деревни Волочаевка прогремело сражение, в котором сошлись Белоповстанческая армия и войска Дальневосточной республики. Казалось бы, давно все известно о тех трех днях, слава которых не померкнет никогда. И тем не менее до сих пор живы стереотипы о схватке "белых" и "красных", о штурме сопки Июнь-Корань, об окопах дальневосточного Вердена. Так что же происходило 10-12 февраля 1922 года?

Хабаровская авантюра

- Если в европейской части России и Сибири Гражданская война полыхала, то о Дальнем Востоке этого не скажешь. В 1918 году в Приморье наступали силы Антанты, возник Уссурийский фронт, но боестолкновения довольно быстро закончились. В 1919-м "шалили" партизаны, досаждавшие интервентам. В 1920-м были интенсивные боевые действия, когда в начале апреля японцы устроили путч в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске и других населенных пунктах. Но и только, - рассказывает старший научный сотрудник Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова Алексей Шестаков.

В те же апрельские дни была образована Дальневосточная республика (ДВР) со столицей в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ). Буферное государство к концу 1920-го объединило пять областей и полосу отчуждения КВЖД. В мае 1921-го власть в Приморье захватило временное правительство братьев Меркуловых. Под его эгидой из разгромленных в Сибири и сбежавших через Маньчжурию колчаковских и семеновских частей была создана Дальневосточная (Белоповстанческая) армия. В декабре ее части под командованием генерала Молчанова выступили в поход против ДВР.

Историки уверены, что эта авантюра была инспирирована Японией, которая хотела заставить власти республики принять ее кабальные условия на переговорах в Дайрене и оправдать присутствие своих войск в Приморье перед американцами на Вашингтонской конференции.

- В планах японцев было создание "черного" буферного государства в противовес существовавшему "красному", - уточняет Алексей Шестаков. - Японское командование, заключившее в апреле 1920 года соглашение с ДВР о демилитаризованной зоне и якобы соблюдавшее нейтралитет, закрывало глаза на действия молчановцев. Так, оно свободно пропустило их бронепоезда, для виду груженные сеном.

Один из трех бронепоездов Народно-революционной армии ДВР. Фото: Архив "РГ"

Крупных боестолкновений в походе на Хабаровск не было. Японский генерал Тачибана докладывал в Токио, что сопротивление сил Дальневосточной республики невелико либо отсутствует. 22 декабря из-за угрозы окружения они сдали Хабаровск без боя. Части Народно-революционной армии (НРА) отступали на запад до станции Ин (сейчас поселок Смидович Еврейской автономии). Говорят, что их остановил приказ командующего Восточным фронтом НРА Степана Серышева о расстреле каждого десятого бойца. Кроме того, подоспело подкрепление из Забайкалья, и в бою за Ольгохту наступательный порыв молчановцев иссяк.

Дальневосточный Верден

В хабаровском походе части Белоповстанческой армии захватили богатые трофеи: склады с имуществом, несколько эшелонов с различным грузом, артиллерийское вооружение. В январе 1922 года у деревни Волочаевка они создали укрепрайон, который с изрядным преувеличением окрестили "дальневосточным Верденом". Молчанов планировал продержаться там до весны, а затем продолжить наступление.

- Окопов полного профиля и блиндажей, о которых все еще порой упоминают, там быть не могло - ну какие в январе земляные работы? В сугробах устраивали неглубокие окопчики и блокгаузы для пулеметов из железнодорожных шпал, мешков с песком и землей, ледяных валов. Самым важным элементом оборонительных линий стали двухрядные заграждения из плетеной колючей проволоки, закупленной Россией в США еще во время Первой мировой и взятой со складов под Хабаровском, - рассказывает Алексей Шестаков. - Общая длина укреплений составляла 18 километров.

Волочаевское сражение началось 10 февраля 1922 года. Частям НРА была поставлена задача окружить и уничтожить белоповстанцев. По плану Серышева народоармейцам должны были раздать ножницы для резки металла и топоры. Но почему-то они штурмовали укрепления голыми руками. В результате наступление захлебнулось, бойцы двое суток вынуждены были лежать в снегу под огнем вражеского бронепоезда, который подходил вплотную к позициям Народно-революционной армии. Многие раненые умирали на холоде.

Награждение бойцов НРА, отличившихся в боях под Волочаевкой. Фото: Архив "РГ"

- В советское время писали, что бойцы НРА придумали новый тактический ход - бросаться на колючую проволоку. Потом по телам погибших карабкались другие наступающие, - говорит Алексей Шестаков. - Кстати, никаких сведений о рукопашных схватках у "колючки" в боевых донесениях нет. Шла ружейная и пулеметная перестрелка.

Все изменилось, когда народоармейцы восстановили сожженный железнодорожный мост через реку Поперечную и в ночь на 12 февраля в район боев пришли бронепоезда их армии. Кроме того, возникла угроза окружения Волочаевки с юга. Днем укрепрайон был взят.

- То, что части НРА штурмовали сопку Июнь-Корань, где сейчас находятся музей и братская могила, показали в фильме 1937 года "Волочаевские дни". Но во время сражения на ее вершине располагался только наблюдательный пост белоповстанцев. Господствующая высота в Гражданскую войну большого значения не имела. Основное наступление шло вдоль железной дороги и на подступах к деревне, опутанных колючей проволокой, - подчеркивает историк.

Череда случайностей

В ходе трех дней сражения Народно-революционная армия потеряла почти треть своего состава - 550 человек убитыми, 1250 ранеными и обмороженными. У противника только убитых было до тысячи человек. 14 февраля армия ДВР без боя заняла Хабаровск.

- По приказу Молчанова белоповстанцы организованно отступили несколькими колоннами, в том числе по железной дороге, сохранив свой костяк, собрав все исправное оружие и раненых. Почему им дали уйти? После трех дней боев не было сил на преследование. Из-за этого Гражданская война на Дальнем Востоке продлилась до поздней осени 1922 года, - говорит Алексей Шестаков.

Отходили белоповстанцы на юг в сторону Приморья на заранее присмотренные позиции. Было еще несколько боев и один из самых крупных - у деревни Васильевка под Бикином. Уцелевшие части вернулись за станцию Уссури под защиту интервентов. Когда 25 октября 1922 года последние японские войска покинули Приморье, НРА заняла Владивосток. В ноябре Дальневосточная республика вошла в состав Советской России, и Гражданская война завершилась.

- На исход Волочаевского сражения повлияла целая череда случайностей, - считает историк. - Если бы на южном направлении после взятия Нижне-Спасского для НРА не открылся путь на Уссури, а стремившуюся исправить ситуацию Поволжскую бригаду белоповстанцев не перехватила и не порубила обходная колонна народоармейцев, которая к тому же подожгла мост и вынудила уйти со станции вражеский бронепоезд, то в Волочаевке молчановцы стояли бы твердо. У них был опыт сражений с народоармейцами, где они всегда одерживали верх. Но здесь против белоповстанцев выступила более мощная сила. Это подтвердили и дальнейшие бои, когда части НРА быстро сбивали противника с позиций, пробиваясь вперед. Так что финал хабаровской авантюры оказался закономерным.