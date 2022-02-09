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09.02.2022 07:35
Рубрика: Происшествия

Двух приморцев будут судить за убийство туристов в ущелье Дарданеллы

Текст: Анна Бондаренко

Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение и направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело двух жителей края. Они обвиняются в целой серии преступлений, в том числе убийстве, сообщает ведомство.

В Свердловской области мать задержали за убийство младенца

По версии следствия, в июле 2021 года на реке Тигровая в ущелье Дарданеллы, популярном месте отдыха, произошел конфликт между двумя компаниями отдыхающих. В результате фигуранты дела напали на потерпевших. Один из злоумышленников избил двоих потерпевших, связал их, после чего несколько раз ударил каждого ножом, а затем поджег тела убитых. После вместе с соучастником они, заметая следы преступления, угнали и подожгли машину убитых, откуда предварительно украли вещи.

Обвиняемых будут судить по нескольким статьям УК РФ, среди которых 105 УК РФ "Убийство", 162 УК РФ "Разбой", 166 УК РФ "Угон", 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере" - в ходе обыска по месту жительства одного из обвиняемых были найдены наркотики.

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