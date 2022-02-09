На юге Сахалина произошло землетрясение

Утром 9 февраля на юге Сахалинской области сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7.

По информации пресс-службы регионального главка МЧС, эпицентр сейсмособытия располагался в 24 километрах к северо-востоку от села Красногорск, на глубине пяти километров. Подземные толчки силой до трех баллов ощутили жители четырех районов - Поронайского, Углегорского, Макаровского и Томаринского.

После произошедшего спасатели проверили все здания и потенциально опасные объекты, которые могли получить повреждения. Все строения оказались целы. Угрозы для людей нет.