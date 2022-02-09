На Камчатке десять групп колледжей закрыли на карантин из-за COVID-19

Новости

Постпред РФ заявил, что европейцы нуждаются в "Северном потоке-2" 07:15
Прокуратура начала проверку по факту утечки аммиака во Владивостоке 07:01
Посольство РФ приветствовало желание США обсуждать принцип неделимой безопасности 06:41
Вильфанд назвал причину аномального тепла в Москве и снегопадов на юге России 06:36
Во Владивостоке более 400 человек эвакуировали из-за утечки аммиака 06:26
В Сирии в результате израильской атаки один военный погиб, пятеро пострадали 05:28
Диетолог Куц посоветовала худеющим отказаться от крабовых палочек 05:20
Чижов: "Газпром" не обязан наращивать поставки газа в Европу 05:10
В Хабаровске сообщили о минировании здания администрации 05:08
Хирург Чупин: Тромбоз у перенесших COVID-19 бывает очень часто 04:15
В США у диких белохвостых оленей нашли антитела к "омикрону" 04:10
ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире и росте смертности 03:40
SANA: Средства ПВО Сирии отражают атаки в небе над Дамаском 03:10
Минобороны сообщило о планируемых боевиками диверсиях в Сирии 02:55
Врач Лесков заявил, что невозможно определить заражение "омикроном" по насморку 02:45
Псаки: Власти США против немедленного введения санкций против "СП-2" 02:18
Билл Гейтс написал книгу о том, как предотвратить следующую пандемию 01:42
Один человек пострадал в ДТП с 3 автомобилями на Кутузовском проспекте в Москве 01:30
Инфекционист Тимаков: "Стелс-омикрон" чаще вызывает потерю обоняния 01:22
Одна из провинций Канады отменит COVID-ограничения на фоне протестов 01:11
Белый дом анонсировал очередные переговоры Байдена и Макрона 00:37
Псаки: США приветствовали бы прогресс ЕС в переговорах с РФ по безопасности 00:24
Глава РФС пообещал выплаты тренерам за подготовку игроков для РПЛ 00:23
Россия - Швейцария. Онлайн-трансляция хоккейного матча Олимпиады-2022 00:07
В Гидрометцентре спрогнозировали мартовскую погоду, град и грозы 08.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
09.02.2022 06:40
Рубрика: Власть

На Камчатке десять групп колледжей закрыли на карантин из-за COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

В Камчатском крае десять групп в колледжах и техникумах закрыли на карантин из-за коронавируса. Таким образом, дистанционно учатся около 240 студентов.

В Бурятии студентам колледжей продлили дистанционку из-за COVID-19

"Проводится мониторинг состояния здоровья учащихся техникумов и колледжей. Те группы, где количество заболевших превысит 20 процентов, отправятся на карантин, остальные приступят к обучению в очном формате", - сообщает пресс-служба правительства края.

Добавляется также, что в силу вступили новые правила Роспотребнадзора. Теперь школьники не будут уходить на карантин при выявлении одного заболевшего COVID-19 в классе.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Посольство РФ приветствовало желание США обсуждать принцип неделимой безопасности
Постпред РФ заявил, что европейцы нуждаются в "Северном потоке-2"
Инфекционист Тимаков: "Стелс-омикрон" чаще вызывает потерю обоняния
В Сирии в результате израильской атаки один военный погиб, пятеро пострадали
В Гидрометцентре спрогнозировали мартовскую погоду, град и грозы
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Как работают нацпроекты в регионах