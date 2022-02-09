На Камчатке десять групп колледжей закрыли на карантин из-за COVID-19

В Камчатском крае десять групп в колледжах и техникумах закрыли на карантин из-за коронавируса. Таким образом, дистанционно учатся около 240 студентов.

"Проводится мониторинг состояния здоровья учащихся техникумов и колледжей. Те группы, где количество заболевших превысит 20 процентов, отправятся на карантин, остальные приступят к обучению в очном формате", - сообщает пресс-служба правительства края.

Добавляется также, что в силу вступили новые правила Роспотребнадзора. Теперь школьники не будут уходить на карантин при выявлении одного заболевшего COVID-19 в классе.