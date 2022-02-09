На Камчатке детям запретили посещать ТЦ из-за COVID-19

Новые ограничения из-за сложной ситуации с коронавирусом ввели в Камчатском крае. Согласно постановлению главы региона Владимира Солодова, опубликованному на портале правовой информации, теперь детям до 14 лет запрещено находиться в торговых центрах без сопровождения взрослых.

Кроме того, родителям подростков от 14 до 18 лет следует ограничить нахождение ребят в общественных местах закрытого типа, исключая образовательные и спортивные.

Сейчас в крае ежедневно регистрируют свыше 350 случаев заражения коронавирусом. На закрытый режим работы перешли Паратунский дом престарелых, Елизовский психоневрологический интернат для детей и молодых инвалидов и Елизовский дом-интернат психоневрологического типа.