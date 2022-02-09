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09.02.2022 16:53
Рубрика: Общество

Размещение облигаций на бирже позволило собрать деньги на мусорный завод

Текст: Алексей Дуэль

Первые 4 млрд рублей, собранные ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) в результате размещения на Московской бирже облигационной программы на 100 млрд рублей, пойдут на строительство объекта обработки и утилизации твердых коммунальных отходов в Магаданской области.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Названы регионы, где научились собирать токсичный мусор

Соглашение о строительстве такого комплекса подписали глава Минприроды Александр Козлов, гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"Правительство в 2021 году одобрило для ППК РЭО выпуск облигаций на сумму 100 миллиардов рублей, - сказал Денис Буцаев. - Первый выпуск собственных облигаций ППК РЭО запланировал на 2022 год. Завод под Магаданом станет первым проектом, который реализуется в рамках государственно-частного партнерства и получит средства с выпуска облигаций ППК РЭО".

Строительные работы начнутся в конце лета этого года, добавил Буцаев. По словам Носова, одним из продуктов, которые будет выпускать комплекс, станет RDF-топливо. Его планируют использовать на котельных региона вместо мазута. Тем самым область сократит свою потребность в сложном северном завозе и будет меньше зависеть от колебания цен на углеводороды.

Ввод в эксплуатацию комплекса по обработке отходов ожидается в конце 2024 года. Полная стоимость объекта - 5,7 млрд рублей. Оставшиеся 1,7 млрд рублей Магаданская область будет финансировать самостоятельно.

Подобная схема финансирования новых объектов будет использована и в других регионах, заверил глава Минприроды Александр Козлов. По его словам, за счет создания этого комплекса Магаданская область сможет выполнить цели развития - сортировка всего бытового мусора и сокращение полигонного захоронения вдвое, - установленные на 2030 год, на шесть лет раньше срока.

ППК РЭО готово направить на финансирование новых объектов по обращению с отходами от 20 до 30 млрд рублей, покупатели облигаций уже найдены, сейчас завершаются переговоры об условиях предоставления займа, добавил Буцаев. В пуле инвесторов крупнейшие российские частные и государственные банки, пояснил он. Получить финансирование на таких условиях, как Магаданская область, готовы еще несколько регионов. Их список должно утвердить в ближайшее время правительство, после чего они будут названы, сообщил министр.

В регионах Общество Экология Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

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