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Рубрика: Происшествия

В Бурятии завели дело после прибытия фуры с бездомными собаками

Текст: Юлия Гарднер

В Бурятии завели административное дело после прибытия фуры с 45 бездомными собаками из Якутии.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, в ночь на 8 февраля сотрудники ГИБДД остановили грузовой автомобиль на посту Сотникова Иволгинского района. Как пояснил водитель, он доставил животных из Якутии по заявке приютов Улан-Удэ для дальнейшего пристройства. По мнению зоозащитников, в Республике Саха происходит массовое уничтожение безнадзорных псов после участившихся случаев нападения на людей.

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Административное дело завели, так как на перевозимых собак не имелось ветеринарных сопроводительных документов, а маршрут перевозки не был согласован.

"После проведения дознания автомобиль передан под расписку одному из волонтеров (из объяснений водителя следует, что это заказчик перевозки), падежа животных на момент передачи не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Зоозащитники обещают не выпускать собак на улицы и держать их в приюте до пристройства.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия ДФО Якутия

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