В Хабаровском крае начнут постепенно смягчать ограничения по COVID-19

Хабаровский край достиг высоких показателей коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции - 72,4 процента. В связи с этим глава региона Михаил Дегтярев дал поручение постепенно отменять действие системы QR-кодов.

В своем Telegram-канале губернатор сообщил, что речь идет о предъявлении сертификатов о вакцинации для посещения различных организаций.

"Перегибы с доступом родителей в детские сады Хабаровска нужно внимательно рассмотреть на краевом штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией", - отметил Дегтярев.

Согласно данным регионального оперштаба, диагноз COVID-19 поставлен 12 587 местным жителям, 10 989 пациентов лечатся амбулаторно, 1598 находятся в стационарах, на ИВЛ - 52 человека, на кислородной поддержке - 877. За последние сутки госпитализированы 167 человек.