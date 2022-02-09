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09.02.2022 10:46
Рубрика: Общество

В Приморье фотоловушки "поймали" тигрицу Принцессу и ее взрослых котят

Текст: Анна Бондаренко

Тигрица Принцесса, которая обитает в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморском крае, попала на видео вместе с подросшим потомством. "Тот момент, когда не разберешь, кто в этой семье мама, а кто тигренок", - написали сотрудники резервата в комментарии под размещенным в Instagram видео.

Фото: iStock
Видео: Амурский тигренок один вышел прогуляться по заснеженной дороге

Впервые Принцессу с этим выводком тигрят камеры "поймали" в 2020 году. Сейчас, по подсчетам сотрудников резервата, им по 20 месяцев, как раз то время, когда хищники начинают самостоятельную жизнь.

"Судя по видео, молодые тигры готовы к грядущим изменениям: они здоровы, в меру игривы, а значит справятся со всеми трудностями полосатой жизни", - считают в заповеднике.

Справка "РГ"

По данным Минприроды РФ, сегодня количество амурских тигров около 600 штук - взрослых особей и котят. Раньше редкий хищник жил только в Приморье и Хабаровском кране, сейчас его встречают в Амурской области и Еврейской автономии. Четверть ареала приходится на заповедники и нацпарки, где обеспечены более благоприятные условия существования. Всего в тигриной программе участвуют почти 40 особо охраняемых природных территорий общей площадью 4,7 млн га.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Амурский тигр РГ-Видео

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