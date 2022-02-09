Велосипедист из Испании получил обморожение в Якутии

Медики из села Колымское в Якутии помогли велосипедисту из Испании, который обратился в местную амбулаторию с признаками обморожения.

Как сообщили в пресс-службе минздрава республики, после оказания первой помощи мужчину эвакуировали в хирургическое отделение Нижнеколымской центральной районной больницы.

Была организована телемедицинская консультация с хирургами ожогового отделения Центра экстренной медицинской помощи Якутска. Сейчас мужчина продолжает лечение в больнице поселка Черский, его состояние врачи оценивают как относительно удовлетворительное.

Испанец планировал добраться из Черского до Якутска на велосипеде с прицепом. По данным Якутского гидрометцентра, сегодня в Черском минус 38 градусов.