Во Владивостоке более 400 человек эвакуировали из-за утечки аммиака

Во Владивостоке на одном из предприятий пищевой промышленности произошла утечка аммиака. Как сообщает Интерфакс, по предварительным данным городской поисково-спасательной службы пострадавших нет.

За территорию производства эвакуировали 420 человек.

Объем утечки составил около трех литров. К настоящему моменту она локализована, в работах задействовали силы предприятия и специалистов городской службы спасения. Работы в цеху приостановлены.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По предварительной оценке, на месте происшествия концентрация аммиака превышает норму в 10 раз.