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09.02.2022 13:05
Рубрика: Общество

105-летняя жительница Башкирии поделилась секретами долголетия

Текст: Олеся Нематова (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 29(8677)
На вопрос: "Сколько Вам лет?" жительница села Ургуш Караидельского района Федора Мохнаткина с улыбкой отвечает: "Уже больше ста". И это - чистая правда. В декабре прошлого года вместе с детьми и внуками она отметила 105 лет.
Сколько себя помнит Федора Петровна, она всегда работала. Фото: Олеся Нематова/РГ Сколько себя помнит Федора Петровна, она всегда работала. Фото: Олеся Нематова/РГ
Сколько себя помнит Федора Петровна, она всегда работала. Фото: Олеся Нематова/РГ

Несмотря на преклонные годы, Федора Петровна встречает гостей задорными частушками, которые тут же подхватывает и ее дочь Нина: "Гармошка идет//Я куда деваюся//Милый в городе живет//Я в деревне маюся!"

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- Мама всю жизнь говорила: "При любой ситуации надо петь, песня все пережить поможет". Раньше она пела очень хорошо. Сейчас, конечно, возраст берет свое, - рассказывает дочь долгожительницы. - Пока могла передвигаться самостоятельно, ни один праздник в селе не пропускала. Где музыка льется, там она в первых рядах. Могла и в пляс пуститься.

Федора Петровна никогда не жалуется на недомогание, говорит: "Сейчас частушку спою - все как рукой снимет". К счастью, никакого серьезного недуга у нее нет. Главная проблема заключается в том, что ходить с возрастом становится сложнее. Все остальное в норме. Даже давление у бабушки идеальное - 120/80.

А ведь судьба у нее выдалась непростой. В три года Федора осталась без родителей, воспитывали ее братья. Не успела подрасти - пришлось зарабатывать на хлеб. В 16 лет она уже трудилась на лесоповале. В любую погоду заготавливала дрова и рубила лес наравне со взрослыми. Затем строила дороги и сплавляла деревья по реке.

Старший брат как-то посоветовал: "Устаешь ведь! Смени работу - отучись на тракториста! Все же полегче будет". Федора так и сделала.

- Десять месяцев ушло на обучение, а в 1939 году я уже виртуозно вспахивала землю, - рассказывает долгожительница. - Конечно, эта работа тоже была не из легких. Однажды заводила машину, как внезапно оторвавшаяся рукоятка отлетела мне в голову. Тогда я получила серьезную травму и долго лечилась в больнице.

В Великую Отечественную войну Федора работала конюхом. Рабочий день начинался в четыре утра, а заканчивался в двенадцать ночи: приходилось не только за лошадьми ухаживать, но и сено заготавливать. Украдкой убегала домой в обед, чтобы проведать детей.

Глядя на хрупкую и миниатюрную Федору Петровну, с трудом представляешь, как она могла выполнять мужскую работу. Какой внутренний стержень и сила воли должны быть в человеке, чтобы вынести все испытания и оставаться в строю!

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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- Характер у нее боевой, настойчивый. Чего решит, того непременно добьется. Железная леди, - соглашается дочь Нина. - Именно это ее трудолюбие, постоянное движение позволили дожить до солидного возраста.

Любви к ближнему, неравнодушию и порядочности учила Федора Петровна своих детей. Если соседям необходима была помощь, то Мохнаткина всегда шла первой. Наколоть ли дрова, подоить ли корову, помочь в огороде - никаких отказов с ее стороны не было. А еще возьмет напечет любимые пироги с мясом и пригласит всех за большой стол.

- Нас воспитывали строго, - вспоминает дочь Нина. - Но я очень благодарна за то, что мне привили правильные ценности. Не бросать близких, протягивать руку помощи. Никакой работой меня не испугаешь, все могу и умею.

Такое воспитание дало плоды. Федора Петровна окружена заботой. Ее дочь все время рядом, а внуки и правнуки - постоянные гости небольшого, но очень уютного сельского дома.

Справка "РГ"

По последним данным Башстата, в республике проживали 19,7 тысячи человек в возрасте 90+. Среди долгожителей больше женщин - на одного мужчину приходится 3-4 женщины.

По итогам переписи населения 2010 года в республике насчитывалось 218 человек в возрасте 100 лет и старше. Нынче среди преодолевших вековой рубеж 315 женщин и 63 мужчины.

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