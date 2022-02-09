Как казанские педагоги взращивают новое поколение филателистов

В Доме татарской книги открылась выставка почтовых марок "От писаницы до буквицы". Она рассказывает о развитии письменности и книгопечатания у разных народов мира. В экспозиции можно увидеть около 150 марок со всего света: Россия, Германия, Мексика, Болгария, Монголия, Республика Бурунди, Республика Того, Австрия, Египет, Монако. Есть здесь и экспонаты из несуществующих ныне государств СССР и ГДР.

Каждый стенд охватывает один из этапов в истории письменности. Есть здесь петроглифы, они же писаницы (высеченные на камне изображения), наскальные рисунки ацтеков, шумерская клинопись, русские берестяные грамоты и первые печатные книги. И вместе все это складывается в единую мировую летопись. Разумеется, отдельное эстетическое удовольствие филателисты здесь получат просто от созерцания экспонатов.

Выставка получилась удивительно цельной, словно все марки из одного гигантского набора, выпущенного по какому-то случаю. А в действительности ее авторам, педагогам и филателистам Владимиру Васильеву и Максиму Егорову, потребовалось два года кропотливого труда, чтобы собрать и атрибутировать коллекцию.

- Идея пришла Владимиру Васильеву, он преподает переплетное дело. А поскольку Владимир обучает этому мастерству, то рассказывает и о зарождении книги как таковой, - говорит Максим Егоров. - Долгое время проект лежал на полке, пока судьба не свела нас. Я сам биолог, руковожу экологическим клубом "Батиста" и увлекаюсь филателией. Покупаю старые альбомы с марками и переплетаю их заново. Владимир Васильев меня этому и научил. Я задумался, как бы подать эту выставку с точки зрения экологии? Ответ нашелся - пока не изобрели бумагу, для создания одной пергаментной книги нужно было забить стадо овец.

Так два педагога-энтузиаста начали собирать экспозицию. С покупкой марок проблем особых не возникло, сейчас для этого существуют интернет-аукционы. Гораздо труднее подтвердить, что именно изображено на марке, и понять, насколько информация правдивая. Пришлось порыться в энциклопедиях и даже поднять подшивку советского журнала "Филателист". Несколько раз их планы нарушала пандемия. И вот наконец удалось организовать камерную выставку, которая не требует большого скопления народа.

Максим Егоров не только выступает в роли экскурсовода, но и проводит здесь мастер-классы для школьников, пробуждая у них интерес к маркам. Выставка и создавалась с тем прицелом, чтобы привлечь внимание к филателии.

- Она в Казани сейчас в упадке, - признается Максим Егоров. - Мы хотим нагнать волну. Да, марка как форма платежа утратила свою ценность, но тем не менее она жива. И интересна как исторический артефакт. В Москве, Питере, Пензе и Перми сильно развито движение филателистов. Вот и нам надо сплотить свое сообщество. А то сейчас только по субботам с 9 до 12 собирается небольшая группа на Главпочтамте. Ну и, конечно, филателии не будет, если мы не увлечем ею новое поколение. Поэтому я и создал филателистический кружок для школьников. Увлечь удалось, даже сам удивился. Замечательные ребята ходят из 187-й школы. Глаза у них горят! Они и в создании выставки участвовали.

По словам Максима Егорова, собирание марок не только приносит эстетическое удовольствие, но и позволяет отрешиться от проблем.

- Марки помогают сконцентрироваться и успокоиться. Их же надо перекладывать постоянно. Видишь, марка неправильно стоит, тут же тянешься к пинцету и смотришь по каталогу, где она должна находиться. Для меня это способ убежать от действительности, - смеется Максим Егоров. - А она, как вы сами понимаете, в последние годы не радует.