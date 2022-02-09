Как в Чувашии женщин-заключенных готовят к жизни на воле

В исправительном учреждении женщины не только отбывают наказание, но и активно готовятся к жизни на воле.

Жизнь в ЛИУ-7 идет по распорядку: подъем, работа в швейном цеху, немного свободного времени и отбой. Фото: Пресс-служба УФСИН по Чувашии

Женская зона встречает нас железной дверью КПП с синей цифрой "6" и надписью: "Побег". Начальник отдела по работе с осужденными старший лейтенант внутренней службы Александра Рахчеева объясняет, что здесь невозможно совершить побег, а может, когда-то и была попытка, поэтому сотрудников предупреждают: надо быть особенно бдительными. Впрочем, она тут же замечает, что все женщины в колонии спокойные.

Голубь, сидящий на ладони

Проходим проверку документов, строгий досмотр, досконально проверяют даже своих - сотрудников пресс-службы УФСИН, и оказываемся на территории колонии. Напротив входа, между пекарней и зданиями для отрядов (заключенные разбиты на группы по 60-70 человек), установлена большая композиция из самшита, изображающая раскрытую ладонь, на которой сидит голубь, готовый взлететь. Это символ стремления к свободе. Здесь тихо, пахнет свежеиспеченным хлебом, нет ни вышек, ни конвоиров. Сотрудники тем не менее предупреждают: фотографировать здания снаружи нельзя, все-таки это режимный объект.

Лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) N7 в Цивильске, небольшом городке в паре десятков километров от Чебоксар, не совсем обычная колония. Это единственное в стране исправительное учреждение для женщин, больных алкоголизмом и наркоманией, а также страдающих психическими заболеваниями. На территории, кстати, имеется психиатрическая лечебница для пациентов с особо тяжелыми случаями.

Сейчас в колонии находятся около 500 женщин. Большинство из них работают на швейном производстве, есть даже ночная смена. Руководство колонии не против, когда их подопечные просят дать им возможность побольше заработать. У одних осужденных есть дети или родственники, которым нужно отправлять деньги, другие платят алименты, третьи должны возмещать ущерб потерпевшим. В колонии находятся и бывшие наркоманки, грабительницы, убийцы.

Вера помогает

Мы проходим мимо плаца. Здесь с утренней зарядки начинается каждый день в колонии. По периметру висят агитационные плакаты, а поодаль стоит небольшая деревянная церковь. В десять утра все осужденные на работе, поэтому в здании лишь одна женщина - Наталья Н. (имя изменено), староста храма на добровольной основе. Ей 40 лет, в колонию попала по 228-й статье - за наркотики.

- Если сидеть до конца срока, освободиться должна в 2026 году. Если же все хорошо сложится, то, возможно, в следующем году уйду на принудительные работы, - рассказывает Наталья.

Представители УФСИН говорят, что православные храмы имеются при каждой колонии. За ними закреплены священнослужители, церковь является частью реабилитационной программы для осужденных женщин. В ЛИУ N7 тоже есть свой батюшка - протоирей Алексей, но находится он здесь не постоянно, лишь приезжает совершать обряды и богослужения. В остальное время женщины сами, как умеют, проводят службы, читают псалтырь, утренние и вечерние правила. Могут и просто зайти помолиться после работы.

Каждую неделю в колонии открываются воскресные школы. Поскольку храм небольшой, присутствовать на занятиях могут максимум 35-40 человек, а так церковь посещают практически все осужденные, утверждает Наталья. Преподаватель, врач-реабилитолог Николай Исмуков, разработал специальный курс, направленный на духовную реабилитацию осужденных, под названием "Промежуточная ступенька".

- Проблема человека прежде всего в том, что после освобождения он не верит в себя, в результате чего попадает в ту же социальную среду. Первым шагом к исправлению после освобождения является борьба именно с самим собой. Эти шаги самые тяжелые, потому что человеку приходится постоянно контролировать свои мысли и поступки, - говорит Николай Исмуков.

- На воле я тоже считала себя верующей. Ходила в церковь - пасху освятить, свечку поставить. В общем, как все. А здесь я в вере, наверное, нашла свое спасение, - говорит на прощание Наталья.

Почти как дома

Три года назад в ЛИУ N7 открыли реабилитационный центр "Аврора" - специально для помощи осужденным, готовящимся к освобождению. Попадают сюда женщины только в случае хорошего поведения и когда до окончания срока осталось не больше полугода или имеется возможность выйти по УДО.

Одновременно в центре находится десять человек. Условия проживания нельзя назвать совсем уж домашними, но, по крайней мере, они к ним приближены. Здесь есть холодильник, стиральная машина, пылесос, утюг, микроволновая печь, кухонная посуда, мягкая мебель. И еще в отличие от помещений, где располагаются отряды, на стенах нет стендов с правилами поведения, а ножи (колюще-режущие предметы) на кухне не закреплены цепочками.

В колонии многие женщины по-новому открывают для себя веру в Бога. Фото: Пресс-служба УФСИН по Чувашии

Осужденные, живущие в реабилитационном центре, также подчиняются правилам распорядка колонии: подъем, отбой, трудовая терапия, коллективный прием пищи. В центре мы застали пять женщин, с которыми проводились занятия психокоррекционного плана. Остальные были на работе.

- За несколько лет пребывания в колонии наши подопечные избавляются от физической зависимости от наркотиков, но от психологической избавиться очень трудно. Для этого нужно полностью изменить свое поведение, - говорит начальник психологической лаборатории майор внутренней службы Ирина Косихина.

Встречи с психологом проходят два раза в неделю. Один раз - тренинг, второй - занятия творчеством. Бросается в глаза, что в центре очень много кукол, сделанных из папье-маше руками осужденных. Некоторые из них настолько красивы, что даже выставлялись в Национальном музее Чувашии.

- Обстановка здесь другая. В отрядах-то очень много людей, из-за чего постоянная спешка: нужно успеть поесть, помыться. А здесь, приходя с работы, я делаю все спокойно, - рассказывает осужденная Мария М.

В реабилитационном центре она отвечает за культурно-массовые мероприятия. Ставит танцы, занимается подготовкой к праздникам. Ее история похожа на истории десятка других осужденных ЛИУ. Сама она из Ярославля, сидит третий год, в колонию попала за употребление героина.

- Сейчас о наркотиках вообще не думаю. Учитывая то, что мне уже 30 лет и у меня нет детей, я поставила определенные цели - достижимые, ничего сверхъестественного. Хочу детей, хочу семью. И еще очень хочу к маме. Это просто непреодолимое желание. Я столько времени потеряла и сейчас хочу наверстать упущенное, - говорит Мария.

Другая осужденная, с которой удалось поговорить, 39-летняя Надежда Л. Несмотря на то что нынешний срок для нее уже третий (тоже 228-я, отсидела 4,5 года, а полный срок - девять лет), она надеется, что в этот раз сможет адаптироваться к жизни на воле. Надежда также говорит, что благодаря воспитателям и работе с психологами ей удалось многое пересмотреть в своей жизни и поменять взгляды. При этом она отмечает, что в центре учат совсем простым вещам, от которых отвыкаешь за долгие годы в заключении.

- Вот ты вышел на свободу, тебе нужно устроиться на работу, заполнить бланки, а ты даже не знаешь, как это сделать. Пугаешься трудностей, разворачиваешься и уходишь, - говорит Надежда.

Куда пойти, чтобы найти работу, как правильно заполнить документы, обо всем этом рассказывают соцработники.

- Осужденные, освободившись из колонии, сталкиваются с многочисленными трудностями. Привыкнув к жизни в местах лишения свободы, они, выходя на свободу, порой совершенно не приспособлены к новой реальности. Жизненная неустроенность, положение изгоя общества и потеря социальных связей вносят свои коррективы в их повседневный быт. Основной целью центра является реабилитация осужденных женщин и подготовка к жизни на свободе, а также умение жить без алкоголя и наркотиков, снятие тревожности и страха перед освобождением, - подытоживает руководитель пресс-службы УФСИН по Чувашии Анна Иванова.