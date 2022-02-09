На учении под Самарой колонну систем ПВО С-400 "Триумф" закрыли аэрозолям

Операцию по маскировке колонны зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" провели на учении в Самарской области специалисты полка радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа. Движущуюся технику они скрыли от противника сплошной аэрозольной завесой. Все это происходило на Чапаевском полигоне.

По замыслу учения, после выполнения электронных пусков из С-400 по высотным баллистическим мишеням, имитирующим крылатые ракеты, расчеты "Триумфов" занялись сменой огневых позиций. А аэрозольное подразделение полка РХБЗ с помощью установки ТДА-3 помогло зенитчикам ракетчикам оставаться невидимыми для авиационных средств поражения условного противника. После совершения марша в новые районы расчеты "Триумфов" провели маскировку техники и выполнили электронные пуски ракет по вражеской авиации.

По данным пресс-службы ЦВО, в учении были задействованы около 500 военнослужащих и более 60 единиц военной и специальной техники.

Справка "РГ"

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. С-400 способна на поражать как аэродинамические, так и баллистические цели.

Дальность их обнаружения - до 600 км. Радиус зоны прикрытия системы ПВО - 400 км. С-400 способны навести на объект атаки до 72 ракет и одновременно обстрелять 36 воздушных целей. Мобильные ракетные установки быстро перемещаются по шоссе, а при необходимости преодолеют и бездорожье. Время развертывания зенитной ракетной системы из походного положения в боевое не превышает пяти минут.