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Уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в группе "Уралкалий" составляет более 93 процентов, сообщили в пресс-службе компании.
Виталий Лаук: Приоритетным направлением для "Уралкалия" является охрана здоровья сотрудников. Фото: ПАО "Уралкалий" Виталий Лаук: Приоритетным направлением для "Уралкалия" является охрана здоровья сотрудников. Фото: ПАО "Уралкалий"
Виталий Лаук: Приоритетным направлением для "Уралкалия" является охрана здоровья сотрудников. Фото: ПАО "Уралкалий"

На предприятии созданы все условия для вакцинации и ревакцинации сотрудников в поликлиниках и всех здравпунктах на производственных площадках в Березниках и Соликамске. Вакцинировано и ревакцинировано более 17,3 тысячи человек. Всего на реализацию антиковидных меро­прия­тий в 2021 году было направлено 343,6 миллиона рублей.

Компания неукоснительно соблюдает требования федеральных и региональных органов исполнительной власти, надзорных ведомств по охране здоровья персонала. Все сотрудники обеспечены защитными масками и другими средствами индивидуальной защиты.

За время распространения коронавируса было приобретено более 21 миллиона масок, 168 тысяч антисептиков. На сегодняшний день около двух тысяч человек переведены на удаленный режим работы. Проводится обязательная санобработка и дезинфекция помещений и корпоративного транспорта. На предприятиях группы установлены дезинфицирующие устройства для обработки рук, а сотрудникам ежедневно измеряют температуру.

Прямая речь

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО "Уралкалий":

- Приоритетным направлением для "Уралкалия" является охрана здоровья сотрудников. Комплекс проводимых мероприятий по пред­отвращению распространения коронавирусной инфекции, активная прививочная кампания позволили сформировать высокий уровень коллективного иммунитета, обеспечить безопасные условия труда и стабильность производственных процессов.

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