На Вятке девочка пострадала, катаясь с горки рядом с дорогой

В Кировской области прокуратура Малмыжского района назвала виновных в травме ребенка, катавшегося с горки рядом с дорогой. Семилетняя девочка на "ватрушке" выехала на проезжую часть, где ее сбила машина. Школьница получила перелом плеча и была отправлена в больницу.

Сотрудники прокуратуры, разбираясь с причинами и обстоятельствами этого происшествия, выяснили - горка, с которой катался ребенок, оказалась не вывезенным вовремя снегом. Во время проверки факт нарушения закона в сфере зимнего содержания улично-дорожной сети был зафиксирован, сообщили в прокуратуре.

Глава района получил представление. Теперь чиновники обязаны почистить обочины и убрать сугробы.