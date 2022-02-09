На Вятке исследуют культурный код кировчан

В Вятском государственном университете (ВятГУ) начал работать Центр прикладного анализа данных (ЦПАД), задача которого - создание пространства для самореализации гармоничной личности.

Проанализировали четыре тысячи отзывов

Проект "Гармоничная личность" реализуется в вузе в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

Руководитель центра доктор социологических наук Екатерина Митягина пояснила, что ЦПАД создан прежде всего для реализации масштабного проекта "Культурный код россиянина". А отдельный его блок - культурный код кировчанина. Когда каждый из регионов определится со своим "автопортретом", можно будет перейти к изучению культурного кода российской молодежи.

- На старте исследования у нас было несколько гипотез, - рассказывает Екатерина Митягина. - Одна из них связана с возможностью изучения культурного кода с помощью больших данных (информация огромных объемов. - Прим. ред.): до нас, насколько мне известно, этого никто не делал. Другое предположение заключалось в том, что культурный код имеет региональную специфику. Нацеливаясь на создание пространства счастья, мы должны четко понимать, что делает наших людей счастливыми, какие аспекты наиболее значимы для кировчан.

Команда проекта проанализировала более четырех тысяч отзывов о Кировской области и кировчанах, оставленные гостями и самими жителями региона на 38 туристических сайтах, что позволило создать наброски обобщенного портрета жителя региона.

Как выглядит среднестатистический кировчанин

Выяснилось, что при первом знакомстве многие кировчане кажутся закрытыми, суровыми и неулыбчивыми. Однако по мере узнавания жители Вятки предстают отзывчивыми, дружелюбными, внимательными людьми. Они доброжелательны, готовы проявить участие, прийти на помощь. Вятчане склонны к сохранению традиционного уклада, привержены семейным ценностям - они, как правило, значительно превалируют над карьерными устремлениями. Кировчане любят свой край, его природу и достопримечательности, у подавляющего большинства не возникает желания поменять место жительства.

Жители области постоянно критически оценивают себя и земляков, в то время как тональность отзывов гостей региона о кировчанах в целом положительная. "Не избалованные роскошью, сильно любящие свой родной край" - таков один из типичных отзывов о кировчанах.

Но местным жителям не хватает умения находить лучшее в себе и других, красоту и позитивные моменты здесь и сейчас. Вятчанам не всегда удается стать активными участниками преобразований - обсуждать их получается лучше.

Изучение продолжится

- Сформулировать рекомендации для кировчан на основе наших исследований нам помогут профессиональные психологи, - говорит Екатерина Митягина. - А пока несколько советов общего плана: не зацикливайтесь на негативе, настраивайтесь на хорошее, старайтесь находить в жизни позитивные стороны. Не бойтесь быть открытыми, задавать вопросы, высказывать мнение. Идите людям навстречу, делайте первый шаг. Здоровайтесь и чаще улыбайтесь!

Изучение кировчан на основе машинного анализа больших данных продолжится. Задачи же самого ЦПАД охватывают, разумеется, широкий спектр интересов. Это исследовательская деятельность в области обработки и анализа данных для выполнения научных, коммерческих и социальных проектов, подготовка материалов для принятия управленческих решений в вузе, разработка и развитие инструментов непрерывного мониторинга информационных источников в русскоязычном и англоязычном интернете, формирование профилей пользователей интернет-ресурсов.

В рамках проекта планируется создание платформы коллаборации в социогуманитарных науках. Например, археологи Вятского госуниверситета уже представили ЦПАДу ГИС-карту археологических раскопок и памятников на территории Кирова - это станет хорошим подспорьем для социологических исследований.

Что говорят живые люди

Стоит заметить, что результаты живых опросов, проводившихся на Вятке ранее, несколько отличаются от итогов машинного анализа больших данных. Например, относительно утверждения "у подавляющего большинства не возникает желания поменять место жительства" возникают сомнения хотя бы в связи с экспериментом, который проводил в начале 2010-х худрук "Театра на Спасской" Борис Павлович. О нем "РГ-Неделя" рассказала в номере от 5 сентября 2013 года.

Напомним, за семь лет работы в Кирове он существенно "взбодрил" вятское общество необычными спектаклями, перераставшими в социокультурные явления. Как это было, в частности, со спектаклем "Я уеду (не уеду) из Кирова", поставленным по сочинениям вятских школьников. Тогда желавших покинуть малую родину оказалось больше, чем желавших остаться в городе.

Малоутешительными можно назвать и итоги опроса жителей Кировской области, проведенного экспертами Общественной палаты РФ в феврале 2018 года. О результатах опроса "РГ-Неделя" подробно рассказала в номере от 5 июля 2018 года.

Главными темами обсуждения тогда стали вопросы создания комфортной городской среды и общественных пространств, экологические проблемы и другие. Большинство опрошенных оценили уровень взаимодействия общественности с властью как средний или низкий.

А как у соседей?

Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ, Нижний Новгород) запускает новую программу подготовки профильных IT-специалистов. В ПИМУ с этого года начнут готовить разработчиков интеллектуальных систем машинного обучения, нейросетей, систем поддержки принятия решений и медицинских информационных сетей. Согласно "Атласу новых профессий", профессия IT-медик станет одной из наиболее востребованных специальностей с 2022 года.

"Мы видим большой спрос на эту программу у ординаторов, аспирантов и докторов. Она будет реализовываться в очно-заочном формате", - рассказал ректор ПИМУ Николай Карякин.

Изменится и модель поступления в ПИМУ абитуриентов из медучилищ. Они смогут вместо ЕГЭ сдать вступительные испытания, которые организует сам вуз. Если же абитуриент поступает на базе непрофильного среднего специального образования, он может либо предоставить результаты ЕГЭ, либо сдать профильные вступительные испытания. Уже сейчас известно, что для поступления на любую специальность потребуется сдавать вступительный по предметам "анатомия и физиология человека" и "русский язык" или "биология" и "русский язык" на ЕГЭ соответственно. Третьим предметом для поступающих по результатам единого государственного экзамена является "химия", на вступительных же он будет различаться в зависимости от выбранного направления.