Пензенский ученый с помощью микроскопа заглянул в прошлое Земли

Микроскоп для молодого ученого превратился в своеобразную машину времени, помогающую перенестись на 600 миллионов лет назад, чтобы увидеть, как зарождалась жизнь на Земле. День науки, который отмечают 8 февраля, он тоже встретил за микроскопом.

- В науке много неразгаданных тайн, одна из них - возникновение многоклеточности. Теорий много, ведутся дискуссии. У некоторых одноклеточных найдены схожие с человеком гены. Это может быть научным доказательством существования современного предка всех многоклеточных, - говорит кандидат биологических наук Антон Есаулов.

У простейших, обнаруженных группой российских ученых, в которую входит и пензенский микробиолог, в мутных водах Чили, нашлось много общего с человеком. Мы с ними относимся к одной биологической группе - опистоконта, отличительной особенностью которой является клетка, передвигающаяся с помощью единственного жгутика сзади, что очень похоже на сперматозоид. Большинство же одноклеточных передвигаются за счет жгутиков, расположенных на переднем конце клетки.

- Удача благоволила нам. Многие открытия происходят в результате импровизации. Изучая в Южной Америке состав воды, мы с коллегами увидели в ней много знакомых организмов, но были и незнакомцы. Мы стали наблюдать за ними, - рассказывает ученый. - Они оказались хищниками. Чтобы съесть более крупную, чем они сами, добычу, атаковали ее с разных сторон, облепляли и оставляли от нее только оболочку, полностью высасывая содержимое.

На видео процесс охоты занимает всего две минуты. Правда, чтобы записать его, потребовалось несколько месяцев работы. За микроскопом приходится проводить часы напролет, а чтобы сэкономить время - просматривать результаты исследования в режиме быстрой съемки.

Такое открытие поможет пролить свет на способ перехода от одноклеточного организма к многоклеточному. А это в свою очередь позволит понять механизм развития многих заболеваний, в том числе раковой опухоли.

- Закону выживания подчинены все организмы, в том числе и вирусы. Коронавирус не исключение. Он заинтересован в том, чтобы существовать в организме как можно дольше, поэтому не в его интересах убивать хозяина, передаваясь от одного к другому, чтобы сделать как можно больше собственных копий. Поэтому мы наблюдаем эволюцию вируса воочию. Надеюсь, что совсем скоро коронавирус станет еще одним сезонным респираторным заболеванием, не страшнее других ОРВИ, - говорит Антон Есаулов.

Современный ученый все меньше похож на одиночку, заточенного в четырех стенах. Сегодня, чтобы добиться научного успеха, приходится работать совместно с коллегами не только из российских вузов, но и из-за рубежа.

- Мне удалось побывать на научной конференции в Китае по достаточно узкой теме - исследование биоразнообразия инфузорий. Казалось бы, что мы знаем об этих существах, кроме инфузории-туфельки, изображенной в школьном учебнике по биологии. В России инфузорий профессионально изучают не более 20 человек. А в Китае на эту конференцию съехалось более 300 ученых, которые занимаются такими исследованиями. Естественно, что у них наука движется семимильными шагами вперед, - говорит микробиолог.