Почему многодетные семьи не всегда могут воспользоваться своими льготами

В Башкирии живут более 46 тысяч многодетных семей, но далеко не все они в полной мере пользуются положенными льготами. Конечно, на большинство мер поддержки могут претендовать лишь малоимущие, но даже им нередко приходится отстаивать свои права в судах. В редакцию "РГ" поступило сразу несколько обращений от таких семей.

Без права на землю

С 2011 года нуждающиеся в улучшении жилищных условий многодетные и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, получили право на бесплатный земельный участок для строительства дома. Но в Уфе и ряде других муниципалитетов свободная земля в дефиците, поэтому родители стояли в очередях годами, а когда старшим детям исполнялось 18, просто исключались из списков. Ситуация, казалось, должна была измениться с ноября 2020 года, когда многодетным дали возможность выбора между участком и компенсацией в размере 250 тысяч рублей. Но и здесь повезло не всем. Семья Амировых, к примеру, чуть-чуть не успела.

Юлия Амирова вместе с мужем, тремя детьми и братом живут в квартире площадью 62,2 квадратных метра. В июне 2018 года их поставили в очередь на получение участка, но в апреле 2020 года старшему сыну исполнилось 18 лет. Соответственно, Амировых должны были исключить из списков, однако в ноябре 2020 года чиновники попросили семью срочно обновить все документы на получение компенсации вместо участка. Окрыленные родители все сделали, а затем пришло письмо: семья не соответствует требованиям из-за того, что на одного человека у них якобы приходится более 12 квадратных метров.

Пресс-служба администрации Уфы на официальный запрос "РГ" ответила: "Согласно приложенным к заявлению документам и выпискам из Единого государственного реестра недвижимости у семьи Амировых на одного человека приходится более 12 квадратных метров, что выше установленной учетной нормы". Почему у мэрии 62,2 квадрата, разделенные на шесть членов семьи, дали такой результат - загадка. У нас получилось 10,4 квадратных метра на каждого - меньше нормы. Юлия теперь хочет в суде посчитать, как правильно.

Брат как повод

Многодетную жительницу Туймазов Марину Чаганову тоже исключили из списков на получение земельного участка. Только в ее случае поводом стал брат, который более 10 лет живет в Нижневартовске, но до недавнего времени был зарегистрирован в социальном жилье вместе с сестрой и ее четырьмя детьми. Общая площадь квартиры - 46,2 квадратных метра.

Марина в очереди на землю стоит с 2017 года, а в сентябре 2021 года ей, наконец, предложили участок. Но выяснилось, что там нет самых необходимых коммуникаций: ни газа, ни воды. Женщина написала заявление на выплату компенсации взамен земли. После этого межведомственная комиссия посчитала, что Марина с ее детьми не нуждаются в улучшении жилищных условий, так как ее брат приобрел квартиру в Нижневартовске. Мужчина на тот момент уже подал документы на выписку из жилья сестры, но это роли не сыграло. По факту комиссия сложила площади двух квартир, разделила на шестерых и получила 12,28 квадрата на человека.

- Землю должны были дать мне и моим детям, а не брату, у которого, кстати, есть две дочери и супруга! Никто из чиновников не соизволил даже поинтересоваться, зарегистрирован ли кто-то в квартире в Нижневартовске! - возмущается Марина.

В администрации Туймазинского района предложили Чагановой обратиться в суд. Так Марина и сделала, в надежде, что служители Фемиды вернут ее в очередь.

Верить или не верить

Семья Закировых из Туймазинского района не просто многодетная - они растят ребенка с инвалидностью. Диагноз их 13-летнего сына включен в перечень тех, что обязывают муниципалитет выделить ребенку отдельное благоустроенное жилье. Только Закировы борются за это право уже третий год, и все это время вынуждены жить в съемной квартире. Из-за этого часто возникают конфликты с соседями.

- Наш ребенок им спать мешает, они требуют, чтобы мы съехали. Мы шумим, конечно, слов нет. Но как ребенку с аутизмом объяснить, что нельзя громко плакать, кричать? Если бы своя квартира была, мы бы не боялись остаться без крыши над головой, - говорит Сирена Закирова.

Семью поставили в очередь на жилье в 2019 году. Они были 26-ми. В 2020 году Закировы выиграли суд, который признал их внеочередное право на предоставление благоустроенной квартиры. В том же году прошел аукцион, на котором ее приобрели, только семью это жилье не устроило.

- Ключи от квартиры по адресу: улица Северная, дом 14а, нам пытались вручить, показав только фотографии. Чтобы заранее мы не узнали, что дом 1978 года постройки, где зимой промерзают трубы и канализация, течет крыша, "плывет" фундамент. И находится он практически в промзоне. Жильцы добиваются признания дома аварийным. Да и стоимость квартир в нем в реальности значительно ниже, чем заплатил муниципалитет, - возмущется Марат Закиров.

По заявлению Закировых в марте 2021 года региональный следком возбудил уголовное дело по факту халатности и нарушения прав семей с детьми-инвалидами на получение благоустроенного жилого помещения. После этого районная администрация пообещала Закировым дать квартиру в новом доме.

- Вот только сложно верить тем, кто уже однажды обманул наши ожидания, поэтому мы боимся подписывать любые документы. Опять нам вначале назвали одни сроки сдачи дома, а теперь - другие, как тут не засомневаться? - объясняет Марат Закиров.

По словам начальника жилищного отдела администрации Туймазинского района Мансура Хайдарова, закупка жилья для льготников проводится в ходе открытых аукционов. Но желающих участвовать в них мало: ведь для этого нужно получить квалифицированную электронную подпись, зарегистрироваться на торговой площадке, открыть спецсчет в определенном банке и так далее. Поэтому муниципалитет выдает те квартиры, которые удалось приобрести. В администрации района корреспондента "РГ" уверили, что Закировым предоставят квартиру в новом доме в 2022 году сразу после завершения его строительства и сдачи в эксплуатацию.

Компетентно

Айгуль Гареева, депутат Госсобрания - Курултая РБ, многодетная мама:

- В Башкирии действуют 24 меры поддержки многодетных семей, действительно, большинство направлены на помощь малообеспеченным. Чтобы решить проблему с очередями на получение участков, в 2020 году депутаты Госсобрания приняли законопроект о компенсационной выплате в 250 тысяч рублей. Это требует огромных средств: на сегодняшний день более трех миллиардов рублей. Но если выделять участки с подведением коммуникаций, сумма вырастет до девяти миллиардов. Отмечу, что большинство получивших сертификаты семей еще не воспользовались ими, и как итог - неосвоение бюджетных средств.

Мнение

Алина Хабирова, член Общественной палаты РБ:

- В прошлом году мы получили большое количество обращений от многодетных семей и родителей детей-инвалидов по поводу выделения сертификатов вместо земельных участков. К примеру, в Уфе 60 сертификатов распределили буквально за день и без учета срока нахождения в очереди на земельный участок. Получилось, что те, кто ждал землю десять лет, опять остались ни с чем. И такая ситуация в нескольких крупных муниципалитетах.

Мы обсудили этот вопрос с представителями минземимущества Башкирии, которые пообещали учесть все эти моменты в 2022 году. Также Общественная палата РБ обратилась к муниципалитетам, чтобы в комиссии по распределению сертификатов включили членов районных общественных палат или советов для обеспечения прозрачности процесса. Но около половины администраций под разными предлогами отказались.