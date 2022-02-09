Уфимца будут судить за убийство, совершенное 13 лет назад

Уфимец предстанет перед судом по обвинению в убийстве, совершенном с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору в 2009 году. Мужчина много лет скрывался от следствия, сообщили в прокуратуре Башкирии.

Как уточнили в региональном управлении СК, преступление было совершено в марте 2009 года. По версии следствия, пять мужчин подкараулили своего знакомого в подъезде дома на улице Зорге, избили, нанесли ножевые ранения, а затем выстрелили ему в голову из травматического пистолета с близкого расстояния и скрылись с места преступления. Потерпевший умер в больнице. Только в 2015 году следователи установили личности подозреваемых и объявили их в розыск. Двоих фигурантов дела вскоре задержали и осудили на 10 и 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, один из сообщников - 34-летний обвиняемый после совершенного преступления сменил имя и покинул страну, получив паспорт гражданина Грузии. Его задержали в сентябре 2021 года в аэропорту Москвы при возвращении из Белоруссии, где мужчина длительное время скрывался от следствия. Как отметили в прокуратуре Башкирии, дактилоскопическая экспертиза подтвердила личность обвиняемого, а эксперты пришли к выводу, что на фотографиях в базе данных правоохранительных органов и паспорте запечатлен один тот же человек.

Обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении. Дело будет рассматриваться в Верховном суде республики.