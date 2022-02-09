В Башкирии братьев и сестер будут зачислять в одну школу без учета прописки

В Башкирии депутаты Госсобрания - Курултая РБ планируют отменить ограничение на зачисление братьев и сестер в одну школу. Проект закона "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса РБ" будет рассмотрен в окончательном чтении 17 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Как уточнил председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, законопроект касается нормы о праве преимущественного приема в школу или детский сад тех детей, чьи братья или сестры уже туда зачислены.

- Загвоздка в том, что в Семейном кодексе есть важная оговорка: дети должны иметь общее место жительства. Анализ правоприменительной практики показал, что это ограничение не позволяет воспользоваться правом большому количеству детей. Например, причиной для отказа в зачислении в учебное заведение может быть формальная прописка детей по разным адресам. Мы предлагаем данное ограничение отменить, - объяснил Константин Толкачев.

По его словам, право приоритетного зачисления распространяется не только на родных братьев и сестер, но и сводных, то есть имеющих одного общего родителя. Спикер башкирского парламента уверен, что эта мера поможет укрепить институт семьи и способствует развитию системы государственной поддержки семей с детьми, реализации права детей на качественное образование.