В Башкирии разрабатывают механизм по контролю поведения детей в интернете

Опрос родителей школьников республики, в котором приняли участие более 190 тысяч человек, показал, что 99 процентов из них волнует безопасность детей в интернете. Опираясь на результаты этого опроса, в регионе разрабатывают механизм, который позволит родителям и педагогам контролировать посещение подростками социальных сетей и сайтов.

- Интернет стал нашим помощником при организации образовательного процесса в период пандемии. Но в Сети есть и много деструктивной информации. Наша задача - оградить детей от опасного контента, - отметил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин. - Конечно, мы проводим мониторинг соцсетей и передаем данные в Роскомнадзор. Какие-то группы закрываются, но сейчас многие из них, в том числе и пропагандирующие суицид, возрождаются.

По словам министра, по этой причине сегодня создается информационная программа, которая в автоматизированном режиме будет отслеживать интересующий ребенка контент: на какие сайты заходит, что скачивает, какие комментарии оставляет. Айбулат Хажин уверил: у программы не будет доступа к личной переписке подростка. Но родители смогут не только отслеживать активность сына или дочери в сети, но и при необходимости корректировать их действия.

- При условии поддержки родительского сообщества мы готовы запустить программу в начале четвертой учебной четверти. Участие в проекте бесплатное и только на добровольной основе, - подчеркнул министр.

На вопрос, а не будет ли это вторжением в личное пространство подростка и как объяснить эту необходимость ребенку, чиновник отметил, что давить на детей ни в коем случае нельзя, только договариваться.

- Я сам принял участие в апробации одной из программ интернет-контроля, которую устанавливали на гаджеты детей и телефоны родителей. С дочерью легко договорились. С сыном, студентом колледжа, оказалось сложнее. Я просил его помочь как будущего специалиста по кибербезопасности найти изъяны программы. Несколько дней обсуждали и решили, что я не буду ни с кем обсуждать его поведение в Сети, даже с мамой. В итоге он нашел много недочетов в системе. Благодаря этому эксперименту я больше узнал об интересах своих детей, - отметил Айбулат Хажин.

Между тем

Управление Роскомнадзора по Башкирии в 2021 году внесло в реестр запрещенных сайтов почти 1,4 тысячи ресурсов с вредоносной информацией. В списки вошли семь сайтов с пропагандой суицида, девять - с информацией о наркотиках, 102 портала по асоциальному поведению подростков, 57 - о "зацепинге" (опасном проезде снаружи поездов), 92 порноресурса, 858 порталов с предложениями интим-услуг, а также 267 сайтов криминальной направленности и два - для уклонистов от армии.

Компетентно

Ирина Кох, кандидат психологических наук, завкафедрой Башкирского государственного университета:

- Критичность мышления у детей развивается как дома, так и в образовательной среде. В 2015-2016 годах, когда в сети активизировались "группы смерти", многие дети заходили в них, читали и выходили. Им было неинтересно. Когда родители ведут диалог с ребенком, спрашивают его мнение, что он думает, а не транслируют только свои мысли, тогда взрослые помогают создать мощный механизм фильтрации информации. Также важно следить, меняется ли настроение подростка после его выхода из сети, нередко там встречается кибербуллинг.

Кстати

Пожаловаться на опасный сайт или группу в сети можно на сайте Роскомнадзора: www.eais.rkn.gov.ru.