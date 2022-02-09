В Чувашии непривитых от коронавируса студентов отправят на дистант

В Чувашии студентов, не прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, переведут на дистанционное обучение. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В документе указано, что до улучшения эпидемической ситуации на дистанционное обучение должны перевести студентов, не имеющих полного курса вакцинации от коронавируса. Произойдет это с 17 февраля.

Также в постановлении говорится, что без полного курса вакцинации от COVID-19 абитуриентов старше 18 лет не будут принимать в профессиональные образовательные учреждения и вузы.

Меры являются временными, указано в документе.