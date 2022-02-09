В Ижевске хозяйку бассейна будут судить за отравление детей хлором

В Ижевске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об отравлении детей хлором, сообщили в пресс-службе ведомства. Главный фигурант - 44-летняя хозяйка бассейна.

Она оборудовала его на своем земельном участке и оказывала услуги по организации отдыха. В апреле 2021 года здесь отмечали день рождения несколько семей. Восемь детей отравились парами хлора и были госпитализированы.

Следователи полагают, что помещение бассейна не соответствовало санитарным нормам. Здесь не соблюдались технологии водоподготовки и воздухообмена, что привело к увеличению концентрации обеззараживающего вещества и отравлению людей.

Обвиняемая проходит по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Женщине грозит тюремное заключение на срок до шести лет.