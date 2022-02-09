В МВД рассказали об актуальных уловках телефонных мошенников

Цифровые технологии не только облегчают жизнь, но и, попав в нечестные руки, порождают новые криминальные схемы. Как не стать их жертвами?

Жертвы помолодели

Корреспондент "РГ" побывал в подразделении полиции, сотрудники которого борются с преступностью в айти-сфере, и поговорил с ними о наиболее распространенных случаях мошенничества. Оказывается, аферисты ведут себя подобно коронавирусу, который сначала разил пожилых, а теперь добрался и до молодежи.

- Если на мошеннические схемы раннего образца "ваш сын попал в ДТП" попадаются чаще пенсионеры, то на более современную уловку "вам звонят из службы безопасности банка" подсаживаются люди любого возраста и "сословия", - поясняет начальник отдела по противодействию преступлениям, совершенным с использованием айти-технологий управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области Иван Фирулев. - Сегодня актуальной темой становятся аферы с "инвестициями" на различных интернет-площадках. Люди, даже не имеющие собственные средства, получают кредиты в банках и вкладывают деньги в предлагаемые "проекты". Вслед за ними свои сбережения туда же направляют их родственники и знакомые. Как будто не было в истории России аферы с МММ!

Разумеется, поначалу хозяева подобных ресурсов дают немного заработать. Человек отдал, условно говоря, 500 рублей, а получил тысячу. Думает: "А если вложить сто тысяч?". Решившись на это, разумеется, теряет свои накопления, а то и взятые в кредит деньги. В итоге вместо обогащения - долговая кабала.

Почему несмотря на предупреждения полицейских, которые звучат, как говорится, из каждого утюга, люди продолжают верить таким телефонным звонкам или интернет-рекламе?

- Даже потерпевшие один раз попадаются уже вторично, - соглашается Иван Фирулев. - Возможно, полагают, что снаряд в одну воронку дважды не падает. Или на второй раз им мошенник попадается более хитрый, сумевший убедить собеседника, что он-то "настоящий сотрудник".

Держат на крючке

Жертвами ушлых аферистов становятся даже люди, казалось бы, грамотные и вполне здраво рассуждающие.

Рассказывает потерпевший. Имя не раскрывается, голос на аудиозаписи изменен: "Позвонили якобы из Следственного комитета, из Москвы, о том, что кто-то пытается выйти на мои счета и снять деньги. Называли номера паспорта, счета. Потом попросили оказать помощь "следственным органам" и "работникам безопасности Центробанка" в том, чтобы вывести на чистую воду мошенников. Дальше - все по нарастающей. Люди очень грамотно общаются, оперируют какими-то экономическими терминами. Нет возможности остановиться, подумать. Отвечаешь на их вопросы в хорошем таком темпе, выполняешь действия, которые они диктуют".

В итоге мужчина под диктовку мнимых следователей своими руками перевел крупную сумму на "безопасный счет", а на самом деле - мошенникам. Теперь он советует: лучше прекратить разговор, спокойно обдумать ситуацию и посоветоваться... хоть с кем-нибудь. А лучше сообщить о звонке правоохранителям.

Никакого гипноза?

Прошу подполковника полиции прокомментировать один из недавних поразивших меня случаев. О нем сообщал в том числе и сайт "РГ". Женщина прониклась таким доверием к звонившему, что, выполняя его указания, обманула настоящего сотрудника банка. Когда оператор банка указал ей на подозрительность счета, на который она собирается перечислить миллион, она уверила его, что переводит деньги племяннику. И перевела, но ...мошенникам. Первая мысль: без гипноза не обошлось!

- Думаю, что здесь никакого гипноза нет. Быстрый темп, который задают мошенники, уверенный тон и... утверждение, что среди преступников, пытающихся снять деньги со счета жертвы, - сотрудники банка. А оператор, с которым абонент в данный момент общается, как раз под подозрением. Так что его не только можно, но и нужно обмануть. Не успевающий все это осмыслить собеседник им верит, послушно вводя в заблуждение настоящего сотрудника банка, - поясняет Иван Фирулев.

Другая пострадавшая с предоставленной полицейскими аудиозаписи рассказала, что все общение с аферистами очень похоже на телефонный разговор с сотрудниками солидного офиса. Начинает его как бы "младший сотрудник", уточнив детали, переключает на "старшего", а тот - на "начальника отдела безопасности". Субординация! Во время соединений - музычка или характерные гудки. Мужской голос сменяется женским, потом другим мужским. Все как в жизни, не подкопаешься.

Абонент чувствует себя как Семен Семенович Горбунков, получивший "спецзадание". За которое ему, быть может, даже орден дадут.

И чтоб муж не знал!

О своем "спецзадании" жертва не сообщает никому. Звонящий лжесотрудник банка или лжеполицейский убеждает абонента, что пуще всего свои действия с банковскими картами и счетами следует держать в тайне от близких.

Супружеская пара проживает в одном из населенных пунктов региона. И вот однажды жена в течение недели совершает несколько поездок в Ульяновск, где оформляет кредиты и переводит деньги преступникам, не сообщая об этом мужу. Оказалось, что мнимые сотрудники "службы безопасности" сказали, что супруг может быть тоже задействован в преступной схеме.

- Этот случай произошел в прошлом году, но он не единственный, - говорит Фирулев. - Порой попавшая в ловушку мошенников жертва не верит даже нашим сотрудникам, которые пытаются удержать ее от необдуманных шагов. Действительно, что может знать местная полиция, если операцией руководит якобы "Федеральный Центр по обеспечению сохранности банковских вкладов" или "Федеральный правоохранительный орган". Не тот уровень! (Таких учреждений не существует. - Прим. ред.)

Бдительный таксист

Очень показательно одно из последних раскрытий полицейских, которым гордится коллектив отдела.

- Обидно, когда страдают пожилые люди. Особенно если преступники давят на их уязвимые места - детей, внуков. Вот как раз такая история. Сотрудники нашего УМВД задержали группу лиц на территории Ульяновской области, которые занимались данным видом мошенничества. Было приятно помочь людям. Будет суд. Пять эпизодов, фигурируют суммы в 200 и 300 тысяч рублей, - говорит Иван Фирулев.

Преступники звонили на стационарные номера телефонов жителей области. Выяснив, что на проводе пожилой человек, запускали схему "Я ваша внучка". Обязательно нападали на того, у кого есть внучка, проживающая вне дома. Слышимость плохая. Не ожидающие подвоха дедушка или бабушка отвечали: "Оля, это ты?" - "Да, это я, Оля!". В течение короткого разговора преступники по той же схеме выясняли, что внучка живет в Москве. То что надо. Далее уже мужской голос ("сотрудник ГИБДД") сообщал, что внучка сбила человека. Облегчить ее участь можно, если помочь пострадавшему. Нужны кое-какие вещи и деньги. Надо передать все это человеку, который сейчас подъедет. Для этого нанимали курьеров или таксистов. И вот такую группу удалось обезвредить.

- Кстати, в подобной ситуации в позапрошлом году таксист проявил бдительность, - рассказал начальник отдела. - Это было в Засвияжском районе. Взяв деньги у заплаканных стариков для того, чтобы по просьбе клиента положить их на счет через банкомат, он по дороге к банкомату все же заехал в полицию. Понял, что здесь что-то не так. И не стал соучастником преступления.

Комментарий

Денис Поломодов, замначальника отдела УМВД РФ по Ульяновской области:

- В последнее время активизировались мошенники на сайте госуслуг. Схемы разнообразны. Но главное, с чего начинает преступник - узнает личные коды и пароли потерпевших. Как? Ну, например, позвонив и представившись сотрудником компании-оператора сотовой связи. Предлагает новый тариф. А заодно спрашивает фамилию-имя-отчество, год рождения, адрес, просит продиктовать код, который придет абоненту по СМС. Тем самым получают доступ к порталу. А используя это, они могут оформить на потерпевшего кредиты. Каким образом, говорить не буду.

Как уберечься?

Никому не сообщайте следующую информацию: трехзначный код CVC/CVV с обратной стороны банковской карты, коды подтверждения из SMS, логины и пароли от интернет-банков. Для отправки платежа нужен только номер карты - другие данные для этого не нужны.

Если Вам сообщают о попавшем в беду родственнике, постарайтесь после разговора с неизвестными (кем бы они не представлялись) связаться по телефону непосредственно с родственником, его близкими или друзьями. Скорее всего, сообщение окажется ложным.

Имейте в виду, что сотрудники служб безопасности банков никогда не звонят клиентам, а о проблемах сообщают другими способами.

Мошенники стремятся любыми способами надавить на жертву - торопить, запутывать, угрожать возможными последствиями. В такой ситуации важно сохранять спокойствие. Никогда не спешите исполнять требование звонящего.

Если вам звонят из банка - попробуйте задать уточняющие вопросы, например, о состоянии счета или последних операциях по карте. Скорее всего, злоумышленник ничего не сможет ответить.