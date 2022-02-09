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09.02.2022 18:55
Рубрика: Происшествия

В Пензе задержали нападавшего на женщин насильника

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

В Пензе задержан мужчина, нападавший на женщин и совершавший преступления сексуального характера, сообщили в СК по региону.

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Вечером 7 февраля его жертвами едва не стали две жительницы Пензы. Одну из них он встретил в темном дворе на улице 65-летия Победы, но на крики потерпевшей подбежали прохожие. Злоумышленник скрылся. Позже в другом доме на той же улице мужчина напал на женщину в лифте.

- Он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Благодаря взаимодействию следователей и сотрудников полиции в кратчайшие сроки была установлена личность нападавшего на женщин. Им оказался житель Пензы, 1997 года рождения. В ходе проведения следственных действий он опознан обеими потерпевшими, - сообщила старший помощник руководителя СК по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера и покушения на изнасилование. Вину в совершении инкриминируемых деяний он признал. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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