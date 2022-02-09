В России началось строительство первого комплекса зеленой металлургии

В городе Выкса Нижегородской области началось строительство первого в России крупного электросталеплавильного комплекса полного цикла с использованием современных экологичных технологий. В рамках проекта компания "Эколант" намерена построить около 100 объектов, объект будет запущен в 2025 году, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Проект реализуют с помощью механизма СПИК и с участием в финансировании синдиката в составе ВЭБ.РФ, Сбербанка и банка "Открытие". Общий бюджет проекта - около 150 млрд рублей.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, проект направлен на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

"Втрое снизятся выбросы углекислого газа и оксида серы в атмосферу по сравнению с традиционной конвертерной технологией производства. Это произойдет благодаря внедрению на российском рынке зеленой технологии по выплавке стали из горячих металлизированных окатышей, полученных методом прямого восстановления железа", - отметил министр.

По его словам, предприятие будет выпускать высококачественные слябы и круглую стальную заготовку в объеме до 1,8 млн тонн в год.

"Эколант" - металлургический комплекс без коксохимического и доменно-конверторного переделов. Сталь будет производиться из железорудного сырья и природного газа методом прямого восстановления железа (DRI, Direct Reduced Iron).

Основную часть продукции будут использовать в производстве широкого листа, применяемого в судостроении и изготовлении труб большого диаметра магистральных трубопроводов, в производстве бесшовных труб для добычи нефти и железнодорожных колес на заводе ОМК в Выксе.