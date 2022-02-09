В школах Перми продлили дистанционное обучение

Дистанционное обучение в школах Перми из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки будет продлено до 13 февраля. Форму занятий после этой даты определит очередное заседание регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, решение о продлении дистанционного обучения относится только к школам Перми. Учебные заведения, расположенные в других муниципалитетах края, вернутся к очному формату уже завтра.

Напомним, в Пермском крае сложилась крайне неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Только за прошедший день в регионе было выявлено более пяти тысяч заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 224 260 человек.