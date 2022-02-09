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09.02.2022 20:56
Рубрика: Общество

В столице Удмуртии открылся парк ледовых скульптур

Текст: Оксана Ильина
Российская газета - Неделя - Приволжье № 29(8677)
В Ижевске подвели итоги фестиваля "Удмуртский лед". Награды получили все участники проекта - скульпторы из разных регионов страны.
Фото: Оксана Ильина/РГ Фото: Оксана Ильина/РГ
Фото: Оксана Ильина/РГ

Как пояснили в оргкомитете, "Удмуртский лед" - не конкурс с первыми и последними местами, а праздник творчества, сотрудничества и самовыражения. В этом году с погодой повезло: всю неделю было чуть ниже нуля, облачно и безветренно. Мастер из Чебоксар Андрей Молоков назвал эти параметры почти идеальными для создания ледовых скульптур, в том числе и своего "Созвездия Стрельца".

- Стрелец - один из знаков зодиака, часть космического года, а еще астрофизики говорят, что жизнь пришла на Землю именно из этого созвездия, - пояснил Андрей.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Главной темой нынешнего фестиваля была сказка "12 месяцев". Но скульпторам позволили выйти за рамки предложенного.

- Мы назвали это лишь отправной точкой и предупредили участников, что ждем не просто иллюстраций к книге, а чего-то большего, - говорит один из организаторов Роман Постников. - Чего-то философского, космического, возможно, размышлений о круговороте жизни, о месте человека во Вселенной.

Художница Ангелина Юнда приехала из Сочи.

- Пока работала - мерзла, а чтобы согреться - пела, - поделилась мастерица. В ее портфолио уже есть книжная графика, текстиль, керамика. Теперь добавился и лед - необычный, но интересный опыт.

Вместе с Кириллом Баиром из подмосковного Королева Ангелина "нарисовала" свою версию путешествия за подснежниками к костру двенадцати месяцев и превратила ее в историю духовного поиска. Так авторы представили свою работу и посоветовали зрителям "не стоять на месте, искать себя и подснежники и двигаться, чтобы не замерзнуть".

Для самих скульпторов этот фестиваль тоже стал следующим шагом к чему-то новому. Кто-то, как Ангелина, только начал работать с холодным материалом, кто-то пришел сюда после того, как освоил песок, металл, дерево. Многие авторы давно знакомы, иногда становились соперниками на конкурсах. Но здесь оказались соучастниками, советчиками и даже помощниками друг друга. Что совпало с философией "Удмуртского льда" - праздник творчества и самовыражения.

- И сказки, - добавляет мастер из Удмуртии Геннадий Кутлыбаев, автор огромного ледового скакуна "Февраля вьюговея". - Нам действительно было важно отточить мастерство и доставить радость людям. Чтобы в этом мире появилось что-то сказочное.

Тем временем

Сказка закончится весной: фигуры разберут, солнце растопит хрупкий материал, и сам фестиваль станет частью гигантского космического круговорота жизни. Горожане это понимают и торопятся: только здесь можно увидеть молодую и полную луну одновременно, перешагнуть из зимы в лето, почувствовать нежность мая и даже вернуться в детство. Точнее, заглянуть в другое измерение через слой прозрачного льда.

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