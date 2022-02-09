В Удмуртии спасли четырехмесячного младенца с тяжелым течением COVID-19

В Удмуртии врачи спасли четырехмесячного ребенка, тяжело заболевшего коронавирусом. В больницу города Воткинска он поступил с высокой температурой и судорогами. Медики диагностировали COVID -19. А поскольку состояние малыша ухудшалось, приняли решение перевезти его в республиканскую клинику, сообщили в пресс-службе минздрава.

1 февраля, несмотря на проводимую терапию, у ребенка началась гипоксия, а сатурация снизилась до 80%. Малыша подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Через несколько дней новорожденный пошел на поправку. Повторные анализы ПЦР показали отрицательный результат на COVID.

"Сейчас малыш для дальнейшего долечивания и реабилитации переведён в отделение патологии новорожденных, где проходит комплексное обследование. На сегодняшний момент динамика у ребёнка положительная", - сообщил главный врач РДКБ Павел Пупков.

Родители рассказали, что это третий и долгожданный ребенок в их семье. И мать, и отец привиты, но малыш оказался не защищен.