Видео: В Дзержинске снежная глыба рухнула рядом с женщиной и ребенком

В Дзержинске Нижегородской области на тротуар рухнула снежная глыба. Это произошло буквально в нескольких сантиметрах от проходящей женщины и ребенка.

Видео выложили в соцсетях. Инцидент произошел возле дома № 44 на проспекте Ленина 8 февраля. Женщина с ребенком едва успели отскочить от падающей наледи.

В управляющей компании "Управдом-Центр", обслуживающей это здание, прокомментировали видеозапись. По словам коммунальщиков, очистка кровли в этом доме проводилась неделю назад - 31 января. Повторная работа была запланирована на 9 февраля, в УК сообщили, что все было выполнено.

- К сожалению, этот участок, как и другие тротуары вдоль домов по проспекту Ленина находятся в зоне повышенного риска схода снега и наледи. Просим всех жителей в период оттепели быть более внимательными, обращать внимание на заграждения и сигнальные ленты, - уточнили в УК.