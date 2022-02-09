Как любительский сибирский театр вышел на профессиональный уровень

Если бы в алтайской культуре по примеру краевого спорта проводился ежегодный опрос среди СМИ по определению лучших в различных номинациях, то в разделе "топ-менеджер года" я отдал бы первое место организатору и художественному руководителю любительского "Крепостного театра" Александру Савину. Прошлый год был очень тяжелым для всех учреждений культуры. Мой давний приятель, заведующий сельским ДК, сказал: "Это все равно как жить на бочке с порохом". Но если государственные и муниципальные театры, музеи и библиотеки могли опираться на бюджетные источники, то частные очаги культуры рассчитывали только на себя. "КТ" в жестких условиях не просто выжил - вышел на новый уровень.

Пока мы с Савиным беседовали в репетиционной комнате, в зале за стеной гремела одна из последних репетиций "Слона". Репетировали студенты четвертого курса института культуры. Премьера "ироничного фарса" была назначена на следующий день. А уже через неделю зрителей ждало очередное откровение - "Гимн любви", тоже, кстати, фарс по жанру, но с добавкой "траги-". В анонсе "Гимна любви" сообщается, что "пьеса-инсценировка написана режиссером Натальей Потравной по мотивам книги Симоны Берто (сводной сестры певицы) "Эдит Пиаф". В составе труппы - непрофессиональные актеры "Крепостного театра", и это первый выход на сцену. Также участвуют студенты АГИК и участники Детской мастерской "Крепостного театра".

Здесь всегда будет много дебютантов, и в этом одна из главных особенностей барнаульского любительского театра, лишенного пафосного официоза и тяжеловесных условностей.

Александр Сергеевич, как ваш театр пережил 2021 год со всеми его ограничениями и запретами?

Александр Савин: Спокойно. Фундамент оказался твердым - мы сразу делали акцент не на билетные сборы, а на взносы тех, кто приходит к нам заниматься актерским мастерством. Рассчитывать на выручку от спектаклей меня отучил опыт "Дома актера". На деньги от билетов небюджетной организации не выжить, это по большому счету капля в море. И если зал "КТ" по каким-либо причинам не заполняется до отказа, я особо не расстраиваюсь. (Смеясь) Мы верим в будущее.

Какими итогами прошлого года вы можете гордиться?

Александр Савин: У нас прошло 88 спектаклей и концертов. С учетом регулярных ограничений на наши мероприятия пришел 5 271 зритель.

От себя замечу, что "КТ" заполняли не только барнаульцы. На спектаклях "Забыть Герострата" присутствовали специально приехавшие в Барнаул зрители из Москвы, Новосибирска, Краснодара, Бийска и сел Алтайского края.

Александр Савин: В 2020 году, когда мы открылись, у нас было четыре режиссера и один администратор. Сегодня кроме них работают два администратора, рекламщик, специалист по звуку и пять режиссеров. Один из них, Валерий Копнинов, ставит с нашими "ветеранами" гоголевских "Игроков" - в марте ожидаем премьеру.

В материально-техническом оснащении что-то изменилось?

Александр Савин: Мы открыли вторую площадку "КТ" на Молодежной улице, куда переместилась наша детская студия. Теперь она носит статус мастерской, в которой добавилось несколько дисциплин - пластика, фехтование, грим. Ребятишки занимаются в большом зале. В самом здании театра света стало больше. И мы наловчились делать так, чтобы зимой было не холодно, а поздней весной и в сентябре - в начале и конце отопительного сезона - не жарко.

Ветераны "Крепостного театра", с которыми вы начинали проект, как-то эволюционируют?

Александр Савин: Некоторые удивляют, раскрываясь с неожиданной стороны. А другие находятся в одной поре. Есть ведь прекрасная фраза: "Нельзя ничему научить. Можно всему научиться". В целом они стали лучше и глубже разбираться в театральном искусстве. Если говорить о таком моменте, как раскрепощение, то у нас есть актер, которому раньше очень тяжело было самому начать разговор с незнакомыми людьми, особенно с женщинами. Мы старались ставить его в неожиданные ситуации. Сейчас этот относительно молодой человек легко знакомится и общается в любой компании. Можно сказать, что "Крепостной театр" строится на раскрепощении своих актеров.

А что со студиями актерского мастерства?

Александр Савин: Народ продолжает идти и пробовать свои силы. Помимо актерского мастерства, мы занимаемся с желающими вокалом, что дает возможность ставить музыкальные спектакли. В этом году откроем курс пластической драмы. А Петр Винс, известный по театру "Дети лейтенанта Шмидта", начинает экспериментальный проект с рабочим названием "Сторис-турнир" - люди будут сами для себя писать истории с вкраплением вокала и стихов других участников проекта. Посмотрим, что в итоге получится.

Я сейчас разрабатываю авторский курс по снятию внутренних рамок, зажимов, эмоциональных границ, которые, наверное, есть в каждом человеке. К нам обращаются порой с очень необычными запросами и пожеланиями. Однажды пришел программист: "Часто веду переговоры с директорами различных фирм. И не могу скрыть эмоций от общения с конкретным человеком. Можете научить эти вещи контролировать?"

Как строятся отношения с режиссерами? Приходят к вам и говорят: "Хочу поставить такую-то пьесу"?

Александр Савин: Почти всегда одобряю материал, выбранный режиссером. Для меня главное в "Крепостном театре" - его абсолютная разножанровость. Есть только одно ограничение - мы не касаемся политики. Все остальное - пожалуйста, свобода творчества.

Из Молодежного театра Алтая я ушел полтора года назад. С тех пор вообще не горел желанием вернуться на сцену в качестве актера. Но сейчас режиссер Александр Агалаков предложил взяться за старое в пьесе Уильяма Гибсона "Двое на качелях". Мы здесь не хотим идти по проторенной дорожке, хочется поэкспериментировать, в том числе с музыкой.

Многие репертуарные театры отдают должное различным памятным датам и юбилеям. К гадалке не ходи - в этом году во многих театрах будут выходить спектакли, связанные с 200-летием со дня рождения Достоевского. А у вас как с этим?

Александр Савин: Мы избавлены от этого. Правда, 7 января вышла постановка "Один день Достоевского в Барнауле", но это просто совпадение. Летом основатель "Школы публичных выступлений в Барнауле" Константин Борнеман показал мне очень объемную пьесу о Федоре Михайловиче хорошо известного в Барнауле арт-деятеля Вадима Климова. Пришлось ее сильно сокращать в несколько заходов, но получился довольно интересный экспериментальный арт-проект.

Одна из самых ярких артисток "Крепостного театра" Ирина Белоусова в повседневной жизни успешно занимается бизнесом.

Александр Савин: Все важные моменты - коммерческие и финансовые, идейные и творческие - мы обязательно проговариваем с Ириной. Она умеет мыслить на перспективу. Без Иры "Крепостного театра" либо вообще не было бы, либо он превратился бы в андеграунд, интересный лишь узкому кругу. Театру нашему четыре года, за это время я пару раз "сдувался", опускались руки, но Ирина находила нужные слова, чтобы встряхнуть меня и вернуть к дальнейшей работе. Многое в нашем театре случилось благодаря ей.

Ключевой вопрос

Какой зритель предпочитает ходить в "Крепостной театр"?

Александр Савин: Это люди, не имеющие прямого отношения к творчеству, но всю жизнь им интересующиеся. Аудитория, которая всегда ждет чего-то нового. У нас на каждый новый спектакль билеты за неделю разлетаются. При этом у нас нет распространителей билетов, которые окучивают те или иные организации, санатории или дома отдыха.