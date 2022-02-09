На Алтае приговорили к 12 годам мать, подсадившую дочь на наркотики

В Барнауле Ленинский районный суд признал 33-летнюю жительницу города виновной в распространении наркотиков и приобщению к наркотическим веществам 10-летней дочери. Девочка после курения смеси попала в больницу.

Как рассказали в СК РФ по Алтайскому краю, женщина, которая страдает наркотической зависимостью, убедила дочь, что данное вещество не вызывает привыкания. И летом 2021 года вместе с ребенком она не раз употребляла наркотик, который приобретала через интернет. Однажды во время этого девочке стало плохо, у нее появились галлюцинации, и ее пришлось срочно госпитализировать.

В ходе следствия женщина заявляла, что не помнит, как употребляла наркотики вместе с дочерью. Но, как отметили в прокуратуре Алтайского края, в суде она полностью признала вину, хотя от дачи показаний отказалась, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

- Учитывая раскаяние, а также состояние здоровья подсудимой и ее близких, суд приговорил ее к 12 с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу, - подчеркнули в прокуратуре.