Новосибирский губернатор Травников ушел на самоизоляцию из-за COVID-19

У губернатора Новосибирской области Андрея Травникова подтвердился диагноз COVID-19. Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсети.

- Сегодня пришел результат моего теста на COVID-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удаленно. Чувствую себя нормально, температуры уже нет. Прививки работают! - написал Андрей Травников.

Накануне глава региона ушел на самоизоляцию, почувствовав недомогание. В связи с этим губернатору пришлось отменить участие во всех ранее запланированных мероприятиях.