Новосибирский полицейский пойдет под суд за избиение задержанного

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперативного дежурного отдела полиции города Обь. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

Как рассказали в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, обвиняемый, находясь при исполнении, необоснованно применил насилие к 33-летнему задержанному.

Днем 22 октября прошлого года, находясь в дежурной части отделения полиции, он сначала распылил перцовый баллончик в комнате административно-задержанных, а затем ударил потерпевшего в область груди. Вину экс-полицейский не признал.

В пресс-службе ГУ МВД по региону "РГ" сообщили, что по результатам проверки сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Противоправное применение спецсредств было выявлено оперативниками отдела собственной безопасности областного главка полиции.