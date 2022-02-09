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09.02.2022 15:17
Рубрика: Общество

При раскопках в Хакасии нашли артефакт таштыкской культуры

Текст: Екатерина Призова

Интересную находку сделали новосибирские археологи в Хакасии: на раскопках близ деревни Казановка они нашли плитку, которая относится к таштыкской культуре, но имеет необычный для таких артефактов рисунок.

Фото: iStock
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Таштыкская культура - это археологическая культура Южной Сибири железного века (II век до н.э. - V век н.э.). Она возникла в первом тысячелетии нашей эры в Минусинской котловине в результате смешения народов. Здесь находят множество обломков камней и вот теперь ─ небольшую плитку. "Она лежала лицевой стороной вверх и привлекла внимание штрихами на ней", - рассказал порталу "Вести Новосибирск" старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Антон Выборнов.

Считается, что таштыкская культура хорошо изучена но, как выяснилось, она еще способна преподнести исследователям сюрпризы. Так, на плитке, о которой идет речь, на фоне известных мотивов выделяется новый сюжет. Ученые полагают, что на ней изображены три мира - нижний, средний (где обитает человек) и верхний.

"Нижняя часть зоны отличается своеобразными елочками, средняя напоминает занавес театральной сцены, а верхняя представляет собой набор перекрещивающихся линий", ─ описывает Антон Выборнов.

По другой версии, изображение может представлять собой карту местности, какой она выглядела бы сверху.

Точный возраст находки будет известен после радиоуглеродного анализа.

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